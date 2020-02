Apoya el PRI la protesta nacional

Críticas en NL a un sacerdote por “vídeo misógino”

MEXICO (Notimex y El Universal).— “No podemos ser ajenos ni indolentes ante la creciente violencia en contra de ellas”, manifestó Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y subrayó que ese instituto político no permitirá “que desde el gobierno federal se abandone a las mujeres de México”.

El líder nacional priista ofreció acompañar, “con toda decisión, determinación y con enorme compromiso”, la lucha femenil y la protesta convocada para el 9 de marzo.

“El compromiso del PRI es con las mujeres. Cuentan con nosotros. No podemos permitir que la violencia por razones de género se normalice, mucho menos que se politice”, indicó el también presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Coppal).

Moreno Cárdenas destacó que “necesitamos que su voz termine por sacudir de una buena vez cualquier forma de violencia y de discriminación”, para seguir construyendo una sociedad igualitaria, incluyente y libre de prejuicios.

Al presentar el posicionamiento del partido ante el movimiento de las mujeres mexicanas previsto para el 9 de marzo, señaló que hay un recrudecimiento de la violencia e inseguridad “que es padecido por ellas en todo el país, sin importar su circunstancia”.

Acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del CEN del PRI, así como integrantes de la dirigencia nacional, dirigentes de organismos y legisladoras priistas, argumentó que, más que por coyuntura, las mujeres mexicanas son pieza fundamental en el trabajo del partido, ya que su postura está en los principios del instituto político y se remonta a lo más profundo de su historia.

Indicó que, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2019 cerró con 976 casos de feminicidio, la cifra más alta desde que fue tipificado, y en lo que va del 2020 se han registrado 265 casos, de los cuales 20 fueron cometidos contra niñas menores de 14 años, “y la tendencia es a la alza”.

El presidente nacional del PRI recordó que en el Presupuesto de 2020, Morena y sus aliados en el Congreso redujeron en más de 2 mil millones de pesos el gasto destinado a las mujeres mexicanas y eliminaron de tajo varios de los programas que desde el gobierno anterior, priista, se tenían en marcha en su beneficio, entre ellos el de estancias infantiles, inclusión y equidad de género, educación media superior y superior para mujeres, así como los de promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito.

Expuso que de 2012 a 2018, en la última gestión que ha tenido el PRI en el gobierno federal, el gasto destinado a los programas para las mujeres mexicanas tuvo un incremento real de 47 mil millones de pesos.

Por ello, expresó, “lo que necesitamos es que restituyan los recursos. Proponemos que para el Presupuesto de 2021, Morena y sus aliados devuelvan los 2 mil millones de pesos que le quitaron a 20 programas para la mujer. Se vale rectificar”.

Informó que como parte de las propuestas del PRI por las mujeres, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, los legisladores del partido han presentado iniciativas de reformas, entre otras, para homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país, que permitiría a las fiscalías hacer investigaciones más precisas y así acabar con la impunidad que impera en torno a este delito.

Además, propuso que no prescriban los delitos sexuales en contra de las niñas, adolescentes y mujeres, de tal forma que los agresores no puedan escapar de las manos de la justicia ni con el paso del tiempo.

Añadió que es necesario que todos los candidatos a cargos de elección popular se capaciten en materia de género. En el PRI, aseguró, “pondremos el ejemplo”.

Por ello, señaló que cualquier militante involucrado en violencia de género será puesto a disposición de la Comisión de Justicia Partidaria.

Moreno Cárdenas recordó que desde que conquistaron sus derechos, como el ejercicio del voto, el PRI se ha asumido como un aliado de las mujeres y ha asumido sus reivindicaciones. Así, mencionó que el partido abanderó a la primera mujer gobernadora, a la primera diputada local, a la primera diputada federal y a la primera senadora de la República.

Incluso, citó que la Presidencia del CEN ha sido ocupada por seis mujeres desde 1994. “Es la mayor cantidad de mujeres al frente a un partido político de México”.

Informó que próximamente, el CEN del PRI designará a más de 20 mujeres como delegadas, para que superen al número de delegados del partido.

El “#Machitómetro”

La plataforma “Mujeres+Mujeres”, que califica expresiones misóginas de personajes públicos, otorgó cuatro “machitos” (de cinco, en su tabla de evaluación) al sacerdote católico Ernesto María Caro Osorio, de la Diócesis de Nuevo León, debido a un posicionamiento que hizo sobre el paro del 9 de marzo, mediante un vídeo que divulgó en redes sociales.

Las integrantes del grupo recalcaron que el sacerdote Caro Osorio se convirtió en el primer miembro del clero en ser evaluado por el “#Machitómetro” de “@Mujeres+Mujeres” y que “sus señalamientos respecto al movimiento feminista perpetúan ideas misóginas y violencia contra las mujeres”.

En el vídeo, el sacerdote —muy popular en Nuevo León por sus contenidos para redes sociales— pide no acudir a las marchas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ni participar en la protesta del día siguiente, pues “las feministas actúan por intereses que vienen de otra parte para echar a perder a la sociedad”.

“En su explicación, ignora todas las demandas de las feministas, compara a las mujeres que deciden abortar con el caso de feminicidio de la niña Fátima, que conmocionó recientemente a la sociedad y que se suma a la lista de feminicidios ocurridos en México”, agregaron las representantes del colectivo.

Además, afirmaron, "es indignante su señalamiento inquisidor que clasifica el movimiento feminista como una trampa de Satanás, estereotipo con raíces históricas en contra de las mujeres".

Las declaraciones de Caro Osorio, quien también se dedica a hacer exorcismos, puntualizaron, "hacen eco de las ideas más retrógradas de la Iglesia católica en cuanto al rol de la mujer y su relación con los hombres". Pues reduce a la mujer a un ser dependiente del hombre que es quien debe protegerla y procurarla, negando otra función para la mujer que no sea la de respetar al hombre, con lo cual "no sólo objetiviza a la mujer, sino la discrimina", expusieron. Comentaron que la postura del sacerdote contradice la institucional que manifestó el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, quien hizo un llamado para apoyar el paro convocado para el 9 de marzo. Recordaron que Cabrera López expuso el domingo anterior, "creo yo que este clamor y esta indignación de muchas mujeres nos obliga a tenerlo en cuenta… tienen que desprenderse muchas acciones en las familias, en los lugares de trabajo y en las escuelas, esto ya no puede continuar así, ni en México, ni en ningún lugar del mundo".

