Apoyo a la fiscalía

“No son sólidas las pruebas” de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (Xinhua y EFE ).— El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó ayer viernes la decisión de la Fiscalía de no presentar cargos contra el extitular de Defensa Salvador Cienfuegos, por presuntos vínculos con el narcotráfico, tras considerar que las pruebas aportadas por las autoridades de Estados Unidos carecen de solidez.

“No son sólidas las pruebas que se recabaron y en muchos años, supuestamente”, explicó el mandatario en su habitual rueda de prensa matutina.

Las declaraciones de López Obrador ocurren un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) decidiera no ejercer acción penal contra el ex secretario de la Defensa Nacional, al desestimar que hubiera ofrecido protección a narcotraficantes, como acusó la estadounidense Administración para el Control de Drogas (DEA.

López Obrador acusó, incluso, de “falta de profesionalismo” a los representantes de la DEA, e instruyó a que se haga público el expediente completo que entregaron las autoridades estadounidenses en torno a Cienfuegos.

“En este caso, con todo respeto, los que hicieron esta investigación no actuaron con profesionalismo, aunque respetamos a los gobiernos extranjeros, pero no todo lo de fuera es bueno, excelente, como tampoco es malo, tenemos que ser muy objetivos”, indicó AMLO.

Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard indicó que los elementos en el informe que envió Estados Unidos carecían de la solidez para procesar e inclusive detener a Cienfuegos.

No obstante, explicó, aún existen “otros elementos importantes que se deben investigar”, motivo por el cual las indagaciones no han terminado. “Todo el expediente que recibimos lo vamos a dar a conocer en las próximas horas. ¿Eso qué gobierno lo hace? Un gobierno íntegro, si no, no se haría, esa integridad le va a dar a México respeto”, aseveró Ebrard en la misma conferencia de prensa matutina.

La FGR comenzó su investigación después de que la DEA detuvo a Cienfuegos el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Angeles, California, bajo cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Los investigadores estadounidenses argumentan que Cienfuegos protegió a un cártel con base en Nayarit que traficaba drogas a Estados Unidos y que habría realizado las actividades ilícitas de 2015 a 2017, según información del caso hecha pública en ese país.

Cienfuegos, general de 72 años, dirigió la Sedena durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Presidente Respaldo al fiscal general

Gertz Manero es una persona íntegra e incorruptible, afirma Andrés Manuel López Obrador.

”Incorruptible”

El Presidente afirmó que el fiscal Alejandro Gertz Manero es una persona íntegra, incorruptible y que le merece toda su confianza. Esto luego de que la Fiscalía General de la República decidió el no ejercicio de la acción penal en contra del exsecretario de la Defensa Nacional general Salvador Cienfuegos Zepeda, exonerado de delitos de narcotráfico.

”Me da confianza”

“Así de manera categórica respondo, si le tengo confianza, si lo considero un hombre íntegro, recto, incorruptible, me da confianza”, respondió el presidente López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.