Apoyo a la Ley de Amnistía: “No es solo para liberar criminales, sino reinsertarlos”

La Ley de Amnistía solo servirá en la medida en que existan medidas adecuadas para garantizar la reinsersión social de quien se beneficie con ella, coincidieron en señalar los participantes del panel virtual “Los próximos retos del Sistema Penitenciario y la Ley de Amnistía en México”, en la mesa “Ley de Amnistía y obstáculos de la reinserción”.

El panel virtual fue convocado por Reinserta Org, y contó la participación de Patricia Mercado Castro, senadora y presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad; Ana Laura Magaloni, abogada, investigadora y profesora mexicana; la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob, Paulina Téllez Martínez, y Catalina Pérez Correa, profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

La mesa panel virtual fue seguida por cerca de 15,000 dispositivos y estuvo moderada por el Sr. Luis Durán.

Los participantes coincidieron en que un amplio sector de la sociedad no acepta esta ley por considerar que solo abre las puertas a delincuentes y fomenta la impunidad, sin embargo revisándola a fondo, el sentido de la misma da la oportunidad de enmendar errores en la impartición de justicia al revisar casos donde las personas privadas de su libertad no contaron con una adecuada defensa o se les aplica prisión por delito menores.

Asimismo se enfatizó que la ley no consiste solo en dejar en libertad a internos, la amnistía se complementa con un seguimiento e implementación de acciones por parte de la autoridad tendientes a procurar una adecuada reincersión social de la persona.

Patricia Mercado Castro, precursora de esta ley desde el Senado, explicó que la Ley de Amnistía es necesaria en un sistema de justicia donde se criminaliza la pobreza, pues muchos indígenas, campesinos, personas que viven en comunidades apartadas y otros grupos vulnerables, suelen ser víctimas de un in adecuado e injusto procedimiento donde no se les proporcionó la debida asistencia legal o el apoyo de un intérprete cuando no hablan español.

Ana Laura Magaloni explicó que las cárceles en México no cumplen con su principal objetivo que es la reincersión social de la persona; la corrupción y las deficiencias del sistema judicial y penitenciario hace imposible brindar a los individuos las condiciones mínimas básicas para rehacer su vida; en consecuencia la primera opción que tiene quienes salen de la cárcel es volver a delinquir.

Catalina Pérez se refirió a las deficiencias del sistema penitenciario donde predomina la sobre población, la falta de agua y servicios médicos. Nueve de cada 10 penales del país son estatales y presentan falta de presupuesto suficiente, equipamiento, personal suficiente y capacitado y programas verdaderamente enfocados a la reicnersión social. Pero lo más grave es el hecho de que no existe un adecuado seguimiento de quienes han dejado los penales y se reintegran a la sociedad.

Paulina Tellez apuntó que la ley de amnistía no dejará libre a secuestradores, homicidas o narcotraficantes, su espíritu se centra en brindar una oportunidad a quienes han cometido delitos menores o no gozaron de un debido proceso y fueron sentenciados injustamente. Agregó que todos lso casos deben revisarse a conciencia, proceso que puede tomar hasta cuatro meses. Sin embargo dejó en claro que ninguna ley de amnistía funciona si no está acompañada de una adecuada estructura de reinsersión social donde la personas reciba apoyo para emplearse y rehacer su vida.— E.R.B.

