Apoyo del IMSS a los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar

Todos los mexicanos tienen derecho a contar con atención médica, por esa razón el IMSS ha implementado una constancia de vigencia que hace posible que los 2.3 millones de personas trabajadores del hogar en México y sus familias, puedan tener acceso a una atención médica digna.

Esta resolución se da en medio de una pandemia que ha sumido al mundo en una crisis sanitaria y del primer aniversario del Convenio 189 de la OIT (personas trabajadoras del hogar) que entró en vigencia en el mes de julio de 2021. Al mismo tiempo, supone un paso a la igualdad, pues hace posible que todos los ciudadanos mexicanos sean jubilados, activos o trabajadores domésticos puedan acceder a un centro hospitalario y cuenten con seguro social.

Igualdad y acceso a los mismos derechos

Esta nueva modalidad es el primer paso para una sociedad mexicana más equitativa al brindar acceso a las personas trabajadoras del hogar. Con relación a este punto, la comunidad de anfitriones de Airbnb en México, capacita mediante talleres a las amas de casas e incentiva la inscripción en el IMSS.

En general, los mexicanos no consideran el trabajo del hogar como un trabajo formal. Por mucho tiempo, quienes se dedican a las tareas domésticas han sido objeto de desamparo al no contar con los beneficios de un empleo formal. Las mujeres; incluyendo indígenas, se encuentran en situación de vulnerabilidad.Sin embargo, la nueva iniciativa de esta institución va en sintonía con el movimiento de inclusión y una sociedad sostenible.



Cabe destacar también que la vigencia de derechos del IMSS ya se puede procesar por internet. No es necesario acudir a las oficinas de forma presencial. Desde la página web se puede hacer la verificación de vigencia y acceder a una mejor atención hospitalaria.

Desde luego, debido al tiempo en el que no se había prestado atención a este sector, existe cierta incredulidad o desánimo. Por este motivo, Airbnb ha creado un espacio llamado “casa segura” para informar sobre los derechos laborales así como otros temas relacionados a la protección civil, seguridad, entre otros temas de interés.

Otra de las herramientas que el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) ha implementado para facilitar el acceso a la información del perfil de los trabajadores afiliados es el tarjetón del IMSS. Con el tarjetón se puede obtener un control del perfil laboral, además, que supone un ahorro de tiempo, al no existir la necesidad de apersonarse en ninguna de las entidades.

Ahora todo se puede llevar a cabo de forma electrónica. Con esto se da un paso adelante en la tecnología, contribuyendo al confort de los trabajadores, lo que incluye los 2,3 millones de trabajadores del hogar, de los cuales cerca del 97% son mujeres que debido a su vulnerabilidad, forman parte de los “trabajadores informales”.

En definitiva, si las amas de casas reciben capacitación podrán conocer cuáles son sus derechos, de allí la importancia de acudir a la oficina virtual o página web del IMSS y registrarse para poder contar con una constancia de vigencia que haga posible el acceso a los beneficios laborales.

(I.S.)