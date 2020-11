Próxima entrega de apoyos a familiares de gente que murió de Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- La próxima semana comenzará la entrega de apoyos económicos directos, sin intermediarios, para familiares de personas que murieron por la pandemia del Covid-19, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, señaló que también se entregarán los apoyos para los deudos de los mineros atrapados en Pasta de Conchos, Coahuila.

En su conferencia, López Obrador afirmó que aún se estudia el monto que se entregará a los deudos.

"Esto es lo que estamos viendo, ya estamos resolviéndolo", respondió.

En Palacio Nacional, agregó que el próximo 20 de noviembre, Día de la Revolución y cuando se entregue el Premio Nacional del Deporte, darán apoyos directos a 900 deportista destacados, como lo hizo el año pasado.

"El día 20 de noviembre entregaremos apoyos directos a 900 a deportistas, lo que hicimos después de los Juegos Panamericanos (Lima 2019), que se les entregó de manera directa y donde se incluyó a entrenadores, se repite".

"Se les va a entregar para todo un año, será directo, por adelantado".

"Lo mismo para que no haya intermediación, que no tengan que ir mes con mes (y que les digan) 'te falta este papel, el acta de nacimiento, tu constancia de residencia', no. Ya sabemos, es lo mismo que se hizo la vez pasada, ahí está, es tuyo".