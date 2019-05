Apoyos para Cendis

Destinan recursos federales para las guarderías del PT

CIUDAD DE MÉXICO.— Una investigación del organismo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad apunta a que el gobierno federal destinará 800 millones de pesos a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) que administra el PT.

Este financiamiento público se daría “aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habría triangulación de recursos ni dinero para organismos de la sociedad civil”, indica el reportaje.

“La confirmación de que se destinarán esos recursos la dio el senador Joel Padilla, del PT, quien en entrevista sostuvo que para ese fin hay una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)”.

“En 2019 no se ha recibido un peso de este año hasta que aparezcan los lineamientos”, aseguró Padilla.

Al preguntarle la agrupación si existía una partida para los Cendis, el funcionario respondió: “Claro que hay partida…. Expansión de la Educación Inicial”.

Tras confirmar que la suma asciende a 800 millones de pesos, señaló que “ese es el rubro que viene ahí en el presupuesto de egresos”.

“No se ha ejercido aún porque están terminando los lineamientos, mismo que ya la semana pasada, en reunión con el secretario (de Educación) Esteban Moctezuma, obviamente dijeron ‘aquí están’”, afirmó.

“Es un paso interno todavía que tiene que darse, implica también la celebración de convenios con las entidades federativas para su operación completa”.

Según documentó Mexicanos contra la Corrupción, dicha reunión fue el 8 de mayo, mismo día en que el Senado aprobó la actual reforma educativa.

Ahí, señalan, “senadores y dirigentes del PT se reunieron con el secretario de Educación para abordar la ‘regularización’ de sus Centros de Desarrollo Infantil y Centros de Asistencia al Desarrollo Infantil (CADI)”.

El senador Padilla publicó en Facebook una foto de esa reunión. En la imagen aparecen también el titular de la SEP; el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya; el senador Miguel Ángel Lucero; y el coordinador de calidad educativa de los Cendis de Nuevo León, Bernardo Aguilar Montiel, entre otros.

De acuerdo con la investigación señalada, “desde 1990, mediante asociaciones civiles y órganos públicos descentralizados, el PT ha operado 80 Cendis en 18 estados del país”.

Para ello “ha recibido recursos públicos, parte de éstos han sido objeto de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación”.

En febrero, cuando López Obrador anunció la cancelación del programa de Estancias Infantiles, aseguró que tampoco habría recursos para los Cendis que opera el PT.

¿Cómo le vamos a dar dinero a los Cendis del PT si no le vamos a dar a las estancias infantiles? Porque se les dará a los padres. Los Cendis del PT son muy cercanos a nosotros, pero si no actuamos con rectitud y parejos, no tendríamos autoridad”, dijo el Presidente aquel 14 de febrero.

El senador Padilla señaló que en 2018 el PT no recibió dinero federal, hecho que atribuye a una venganza de la administración de Enrique Peña Nieto por la alianza del PT con Morena para las elecciones de ese año, aseguró la fuente.

Según la investigación, el funcionario dijo que “fue una disposición del expresidente Peña Nieto, que si el PT insistía en una alianza electoral con Morena no habría un recurso para los Cendis y viceversa”.

“Se regularizarán los Cendis promovidos por el Partido del Trabajo; ambos programas (este y el de Estancias Infantiles que ya se canceló) tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte las secretarías de Bienestar y Educación”, dijo el Presidente horas después de rendir protesta.

“En el PEF 2019, la partida U031 ‘Expansión a la Educación Inicial’ es un subsidio de 800 millones de pesos que aún no se ejerce, pero tampoco se ha cancelado ni los recursos transferidos a otro rubro”, aseguró.

“El presupuesto 2019 asignado al Programa de Estancias Infantiles era de 2,041 millones de pesos. Para operar 80 Cendis, el PT recibirá una cantidad igual al 39% del presupuesto para Estancias Infantiles que atendía 9,532 estancias”, dijo.— Megamedia

Según Padilla, desde que llegó la propuesta de PEF del Ejecutivo la partida se designó para ellos y su partido nunca estuvo en riesgo de perder los recursos, a pesar de los recortes y los cambios en las políticas sociales del Ejecutivo, indica Mexicanos contra la Corrupción.

En la reunión con el secretario de Educación les entregaron a los del PT los lineamientos de operación de los recursos, que eran ya un acuerdo y se publicarán en unos días.

Tras su publicación empezarían los convenios con los gobiernos estatales y de ahí se transferirán los recursos a los Cendis. Padilla consideró que esto sucedería a finales de mayo.

Aclaración Recursos

Un diputado del PT negó que su partido reciba recursos federales para los Cendis.

Distorsión

Según Notimex, Benjamín Robles Montoya explicó que el asunto de las instancias infantiles se ha venido distorsionando, explicó.

Regularización

Según Montoya, es falso que el PT reciba recursos públicos para los Cendis que opera. Sostuvo que algunos de ellos se regularizarán e integrarán a la SEP, que manejará los recursos.

Exige pruebas

“Quien diga que tiene documentos comprobatorios, está mintiendo y yo pido que los muestren, porque eso no es cierto”, señaló.