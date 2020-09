¿Araña gigante en el Metro de Ciudad de México?

CIUDAD DE MÉXICO, (EL UNIVERSAL).- Ayer viernes 18 de septiembre, una usuaria de redes sociales compartió un vídeo en el que se muestra colgar sobre las vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro una araña de tamaño irregular.

Ante la sorpresa y la duda de los internautas, la joven que capturó el vídeo prosiguió a consultar a un especialista sobre la peligrosidad del arácnido y su rareza.

"Buenas noches @Arachno_Cosas, ¿Qué araña es esta? No creo que sea una tarántula ", escribió la joven.

Al respecto el aracnólogo aclaró, en primer lugar, que la grabación, por su perspectiva, muestra la imagen más grande de lo normal, por lo que realmente la araña no es del tamaño "enorme" que muestra en ella.

En tanto, dijo, el arácnido que fue grabado en la estación Constitución de 1917 no representa peligro para los humanos, pues se alimenta de insectos voladores.

Y agregó: "No son consideradas de importancia médica #NIM (…) Sus tallas se acercan a los 5 CM. No representan un riesgo grave para las personas".