Ve un “gran fraude”

Arremete otra vez Ivonne Ortega por la elección

MÉRIDA.— “Los mexicanos, en medios de comunicación y redes sociales, se han burlado del partido y han calificado como un gran fraude los resultados obtenidos por el declarado presidente de la cúpula”, afirmó Ivonne Ortega Pacheco.

En mensaje compartido a través de redes sociales al término del cómputo nacional del proceso interno del PRI, la ex gobernadora de Yucatán enlistó algunas de las numerosas anomalías que se presentaron, e indicó que el robo de la cúpula ha sido tan descarado “que cayó en lo grotesco”.

“El proceso interno del partido carece de legitimidad y es la burla de la política en México”, dijo.

“Por el desaseo y por la generalidad de las graves irregularidades, no validamos estos resultados, aunque el partido esté dispuesto a acatarlos. La presidencia que surge de esta elección carece de legitimidad desde su origen, y carecerá de legitimidad hasta el final”, dijo la candidata a la presidencia nacional priista.

Ivonne Ortega también dijo, entre otras cosas, lo siguiente en su mensaje:

“Ha terminado el cómputo nacional de votos de la elección interna del PRI. El resultado es el reflejo de las graves irregularidades cometidas por la cúpula, que no solo ensuciaron el proceso, sino que desprestigiaron más al partido.

“Los mexicanos en medios de comunicación y redes sociales, se han burlado del partido y ha calificado como un gran fraude los resultados obtenidos por el declarado presidente de la cúpula.

“Basta con ver Campeche, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Coahuila, donde hubo participaciones atípicas de hasta el 80 por ciento, muy por encima del promedio nacional que fue del 28%. En esos estados la cúpula registró el 54% de su votación total.

“Además, existen anomalías, desde la no apertura o cambio de lugar de las casillas, compra de votos, relleno de urnas antes y durante la jornada electoral. Igualmente, miles de electores votaron sin estar en el padrón o bien, votaron más de una vez.

“A nuestra fórmula se le privó de representación en más de mil casillas, por causas atribuibles al sistema que instaló el partido, aunque ahora quiera lavarse las manos, como lo hizo en todo el proceso.

“Todo esto demuestra el tamaño del miedo de la cúpula ante la posibilidad de dejar de servirse del poder. Ha sido tan descarado el robo de la cúpula que cayó en lo grotesco. Por su culpa el proceso interno del partido carece de legitimidad y es la burla de la política en México. Por ello, no validamos estos resultados, aunque el partido esté dispuesto a acatarlos. La presidencia que surge de esta elección carece de legitimidad desde su origen, y carecerá de legitimidad hasta el final.

Alejandro Moreno es y será solo el presidente del fraude. Participamos en esta campaña con la convicción de cambiar al partido para desterrar el amiguismo, el compadrazgo, la corrupción y todas las malas prácticas que llevaron al PRI a la derrota del 2018. Sobre todo, participamos para defender, darle voz y escuchar a la militancia.

“Nuestras convicciones como movimiento son más grandes que una elección. Aunque los mismos de siempre metieron papeles a las urnas, nosotros ganamos los corazones de la militancia.

“Así que militantes, somos los verdaderos triunfadores. Siéntanse orgullosos.

“Por eso, les pido que sigamos juntos en esta lucha que apenas empieza.

“A Pepe Alfaro, mi compañero de fórmula, mi agradecimiento y respeto. Seguimos compartiendo ideales democráticos.

“A todos los que nos apoyaron y dieron su confianza y su voto, muchas gracias. Siempre estaré cerca de ustedes, amor con amor se paga. Esta elección está deslegitimada. No lo digo yo, lo dicen los militantes que fueron amenazados, secuestrados, lastimados y despedidos por la cúpula, ese no es el PRI que queremos. Ese no es el partido que nos representa”.

PRI Críticas

Más de las afirmaciones de Ivonne Ortega sobre el proceso interno de su partido, el PRI.

Fraude

“Alejandro Moreno es y será solo el presidente del fraude”, dijo.

La cúpula

“Esta elección está deslegitimada. No lo digo yo, lo dicen los militantes que fueron amenazados, secuestrados, lastimados y despedidos por la cúpula”.