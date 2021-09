¿Qué dice el artículo 33 de la Constitución mexicana?

El artículo 33 de la Constitución Mexicana podría ser reformado o eliminado

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la próxima semana se presentará la iniciativa de reforma para fortalecer la industria eléctrica y señaló que se analiza si en ésta se incluirá lo relativo a la explotación y aprovechamiento del litio.

"Se va a presentar ya la próxima semana, a más tardar, la iniciativa de reforma para la industria eléctrica y se está analizando si en esa iniciativa se incluye lo del litio o se hace por separado

"El mandatario federal ha manifestado que esta propuesta busca evitar que haya apagones, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y garantizar que no aumente el precio en el servicio de la luz, pues ha acusado que en sexenios pasados se privilegió a empresas extranjeras para generar energía. Sobre el aprovechamiento del litio, el Presidente ha informado que le solicitó al gobierno de Bolivia que compartiera su experiencia en el uso y explotación de este mineral.

¿Qué dice textualmente el artículo 33 de la Constitución de México?

Se analizará la pertinencia de derogar o reformar el artículo 33 de la Constitución, sobre la deportación de extranjeros, que siempre se ha utilizado como medida represiva.



En México no hay autoritarismo ni censura; garantizamos libertades plenas en el marco de la democracia. pic.twitter.com/9dHT52ZnZb — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 23, 2021

"Son extranjeros, los que no posean las calidades determinadas en el articulo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el capitulo I, Titulo Primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

Artículo 33 de la Constitución mexicana, bajo análisis

En Palacio Nacional, el Presidente manifestó que analizará eliminar o reformar el artículo 33 de la Constitución, pues indicó que se ha usado como una medida represiva.

Reiteró que su gobierno nunca aplicará este artículo, por lo que aseguró que extranjeros pueden venir a México y manifestarse con libertad:

"Habría que analizarlo, porque es un artículo que está, si no me equivoco, desde la Constitución de 1857, y ya es otra realidad la del país". Se ha usado como medida represiva en otros gobiernos; nosotros nunca lo hemos aplicado y no lo vamos a aplicar:

"Hay que analizar la posibilidad de quitarlo, reformarlo. No nos ayuda, porque nosotros no tenemos propósitos autoritarios ni de censura (…), queremos garantizar las libertades plenas a todos".

Señaló que Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), analizará la propuesta. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social, impulsada por el gobierno pasado y también conocida como "Ley Chayote", el Presidente afirmó que analiza presentar una propuesta para respetar la libertad de expresión.

Te puede interesar: Espaldarazo de AMLO a la investigación contra científicos del Conacyt