Arturo Zaldívar promete diálogo con otros poderes

CIUDAD DE MÉXICO.— Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligieron Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como el nuevo presidente del máximo tribunal del país, en sustitución de Luis María Aguilar Morales, para el periodo de 2019-2022.

En la votación de los ministros, Zaldívar Lelo de Larrea obtuvo siete votos a favor, por dos de Jorge Mario Pardo Rebolledo, y de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cada uno.

El nuevo presidente advirtió diálogo e independencia en la relación del Poder Judicial con el Ejecutivo y Legislativo, por lo que convocó a sus compañeros a trabajar en unidad.

“Iniciaremos un diálogo constructivo y fructífero con los otros Poderes. Independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo”, afirmó el nuevo presidente de la SCJN.

El nuevo presidente fungirá también como representante del Poder Judicial ante el Ejecutivo y el Legislativo por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata.

En la elección participaron los 11 ministros que conforman el Pleno de la Suprema Corte, incluido Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien horas antes tomó protesta del cargo que dejó José Ramón Cossío Díaz, quien concluyó su periodo el pasado 30 de noviembre.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ) y durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica.

De acuerdo con la Suprema Corte, ha sido profesor de derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho, así como profesor a nivel posgrado en la misma institución, de materias relacionadas con el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional.

Trayectoria

Fue profesor titular en las maestrías de derecho procesal constitucional y derecho constitucional y derechos humanos en la Universidad Panamericana.

Por oposición, obtuvo la cátedra de derecho constitucional en la UNAM.

Actualmente, Zaldívar es profesor titular de jurisprudencia constitucional en la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe.

Impartió cursos y conferencias en diversas instituciones de educación superior de México y de Iberoamérica, y participó como ponente en numerosos congresos internacionales.

Tras la elección de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como presidente de la Suprema Corte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que el diálogo republicano será el eje de la relación con el Poder Judicial.

“Deseamos al Ministro @ArturoZaldivarL el mayor de los éxitos en esta relevante encomienda”, escribió en Twitter la también ministra en retiro.— Animal Político, El Universal y Notimex