CANCÚN.— Abelardo Vara Rivera, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, sufrió un “asalto, ataque y amenazas”.



Aunque salió prácticamente ileso del atraco, a plena luz del día en calles de Cancún, llamó a las autoridades a ocuparse de la seguridad de la población y de los turistas.



“Aquí falta mano muy dura. Estamos ya en una situación muy peligrosa en Cancún, como nunca en nuestra historia y tengo que decirlo”.



“No veo solución a corto plazo. Desgraciadamente los delincuentes ya le tomaron la medida a los gobernantes. Parece tierra de nadie y vamos cada vez más en picada”, expresó en entrevista con “El Universal”.



Después de una junta de trabajo, el empresario Vara Rivera acudió a un establecimiento de hamburguesas ubicado en la esquina de las avenidas Cobá y Yaxchilán, en el centro de la ciudad.



Eran las 14 horas. Al salir del local fue abordado por dos sujetos, uno de ellos armado, quienes le pidieron ir hacia su automóvil, una camioneta Jeep Cherokee.



“Me dijeron, con ese vocabulario que les caracteriza, que no me iba a pasar nada, si cooperaba”.



“Yo aventé lo que traía, me tiré al piso y grité pidiendo ayuda. Me quitaron el reloj y salieron huyendo”.



Al parecer no eran “profesionales”

“Por fortuna no me hicieron daño, aunque sí me raspé y me pegaron en el piso”.



“Yo creo que me ayudó que no eran profesionales y con los gritos se pusieron nerviosos, si no, olvídate”.



“Ha sido una terrible experiencia. Dos de la tarde, en el centro de la ciudad de Cancún y a plena luz del día”, narró.



Ignorados por policías

Lo siguiente fue que el personal del establecimiento salió para ayudarlo, vieron pasar una patrulla a la que le pidieron ayuda, pero ésta se siguió de largo.



“Estamos peor que nunca”, expresó el empresario, considerado uno de los pilares de la hotelería en este centro turístico.



Vara Rivera, propietario del hotel Omni, es presidente del Grupo Cancún y suegro de José Luis “Chanito” Toledo, actual candidato a una diputación.



Situación insostenible

Enterado sobre el suceso, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Sergio González Rubiera, dijo por separado que la situación es insostenible y no puede continuar.



Además, reveló que dejó la Mesa de Seguridad, conformada por autoridades, empresarios y académicos, porque “es una vacilada”.— Con información de “El Universal”