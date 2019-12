Asaltan y apuñalan a eloteros cuando se retiraban de una feria

Tres hombres que se dedican a la venta de elotes y esquites fueron asaltados cuando se retiraban del parque De Los Periodistas Ilustres en la colonia Merced Balbuena (alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México).

De acuerdo con el reporte, los vendedores se retiraban del lugar cuando, por separado, fueron abordados por dos mujeres y un hombre que los amagaron con armas punzocortantes. Dos de las víctimas se resistieron al asalto, por lo que fueron apuñalados en el abdomen, resultando con heridas defensivas en los antebrazos.

El tercero logró escapar y pedir ayuda a las autoridades, quienes custodian la feria instalada en el mencionado parque.

“Recogí todo mi puesto, venía en medio donde está todo oscuro. Llegaron y me dijeron ‘saca todo el baro, saca lo que traes’ los dos traían cuchillo yo me eché a correr a la feria y pedí apoyo para que me ayudarán. Le dije a la mujer de ahí me están asaltando”, narró la víctima, según cita Radiofórmula y Excelsior.