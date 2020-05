En redes sociales numerosos usuarios exigen justicia por el asesinato de la joven Diana Carolina Raygoza Montes, estudiante universitaria que fue asesinada ayer en una casa en Tepic, Nayarit.

Con el hashtag #JusticiaParaDiana los usuarios piden que no quede impune el asesinato.

Algunos destacan que "no se lo buscó", "no se vistió de manera provocativa" o "no estaba en la calle", entre otras cosas que escriben para denunciar el feminicidio.

Además, en los mensajes se afirma que la joven había denunciado desde hace unos meses que era acosada.

Hoy despierto con un nudo en la garganta, con miedo e impotencia de saber que ni en nuestras casas estamos seguras. Pero no pararemos, lucharemos por Diana y por todas las que nos faltan. EXIGIMOS JUSTICIA ¡No fue asesinato, fue FEMENICIDIO!

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) confirmó la muerte de la estudiante, quien cursaba el tercer grado de la carrera de Derecho.

Atacada con arma blanca

De acuerdo con medios locales, el cuerpo de la joven fue encontrado con signos de violencia, al parecer atacada con arma blanca, en una casa en la colonia Morelos, de Tepic.

Sin dar mayores detalles, la UNA lamentó el suceso y exigió a las autoridades estatales el pleno esclarecimiento de los hechos y el castigo de quien o quienes resulten responsables.

“Su familia, sus compañeros y amigos, así como quienes laboramos y estudiamos en la Universidad Autónoma de Nayarit, alzamos la voz y exigimos a las autoridades #JusticiaParaDiana”, expresó en un comunicado firmado por el rector, Jorge Ignacio Peña.

La FG #Nayarit confirmó que la joven fue atacada con arma blanca punzo-cortante, estando sola en su casa.



En tanto, la Facultad de Derecho también lamentó la muerte y pidió a las autoridades que den “la importancia que requiere una investigación de un acto tan atroz como el sucedido”.

Cabe señalar que hasta ahora la Fiscalía General Estatal no ha brindado mayor información sobre el tema.

Pudo haber sido mi hermana, mi mamá, mi amiga, tú o yo... Quedate en casa? Pero si ni ahí estamos seguras.

El último post de una chica de Nayarit cuya vida fue arrebatada, cuyo cuerpo fue violentado, cuyo futuro no existe más.



