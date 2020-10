''Así es 'Delta', el gemelo malvado de 'Wilma'" (fotos y vídeo)

Mientras que en el estado de Yucatán, la llegada del huracán “Delta” –categoría 4- trajo al recuerdo de los yucatecos el paso y estragos que dejó el huracán "Isidoro"; en el vecino Quintana Roo el nombre de “Wilma” se convirtió en tendencia esta noche.

Y es que la inminente trayectoria de “Delta” por la Península mantiene en alerta a ambos estados, que aún no terminaban de recuperarse de los estragos que causaron las lluvias de “Cristobal” en sus municipios.

Me contaron que esa vez el ojo del huracán si pasó sobre Cancún (esta vez esta previsto que no) que estuvieron hasta 1 semana sin luz, saquearon tiendas y no sólo por comida, se llevaron electrodomésticos también, la ciudad había quedado mus afectada pic.twitter.com/n3xeKJVcay