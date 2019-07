Así es el departamento en el que AMLO vivirá en Palacio Nacional

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador dijo que junto con su familia vivirán en 300 metros cuadrados que comprenden el departamento que mandó a construir el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (PAN) en Palacio Nacional.

Al dar un avance sobre nueva morada, dijo que se trata de un departamento con tres recámaras, pero una de ellas se adaptó que funcione como un estudio.

“Mañana voy a traer los planos, nada más les voy a dejar que imaginen dónde está, porque si no, no me van a dejar descansar. Son 3 recámaras, ahora van a ser 2 y un estudio, porque me gusta escribir, estamos acostumbrados a eso Beatriz y yo”.