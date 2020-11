Así es el Ford Mustang 1965 que pondrá en subasta el Indep

CIUDAD DE MÉXICO.- La Novena Subasta con Sentido Social de 2020 se llevará al cabo el próximo 22 de noviembre.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), en la que se rematarán 198 lotes de vehículos y embarcaciones, entre los cuales destaca un Ford Mustang 1965.

Con el número de Lote 200, este vehículo considerado como un clásico, será subastado con un precio de salida de 329 mil 618.33 pesos.

El Mustang, con placas de circulación UE-1 y con registro en el estado de Aguascalientes, es uno de los vehículos por los que se pide una garantía de 100 mil pesos, cabe destacar que sólo tres automóviles tienen esta garantía, de entre los 198 lotes que rematará el Indep.

De los 198 lotes de automóviles puestos a venta, también sobresale un GM Sierra Denali, modelo 2016, con precio base de 254 mil 200 pesos; y, una camioneta Ford tipo Pick Up F150, modelo 2014, cuya puja iniciará en 247 mil 800 pesos.

