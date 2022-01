Detienen de la primera persona por no usar cubrebocas; la acción generó debate en redes sociales.

MÉXICO.— Detuvieron a la primera persona por no portar el cubrebocas, la tarde de este pasado viernes 14 de enero. Autoridades del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, procedieron al arresto de un hombre que se negó a seguir la medida de seguridad, misma que fue aprobada esta semana con la finalidad de evitar más contagios de Covid-19.

En un vídeo que fue difundido en redes sociales, se mostró el momento de la detención realizada en el centro del municipio mexiquense en el que el sujeto mostró resistencia a la indicación de que el uso de cubrebocas era obligatorio.

Te puede interesar: Conductor de TV explota e insulta a los antivacunas en plena transmisión (vídeo)

Mediante la grabación compartida en internet, se mostró como Javier “N” de 29 años, se convirtió en la primera persona en ser detenida por policías municipales al no cumplir con la nueva disposición oficial.

"¿Traías cubrebocas?"... "En su momento no, y me lo estaba poniendo y por eso me están deteniendo", fueron las palabras del hombre al cuestionamiento de un reportero.