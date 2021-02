Así será la vacunación de adultos mayores en México

MÉXICO.- De acuerdo con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, a las 8 de la mañana de este domingo salieron de los laboratorios de Birmex las vacunas de AstraZeneca para su distribución vía terrestre hacia siete estados: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Más tarde saldrán las rutas aéreas para los 25 estados restantes. La primera entrega de vacunas de AstraZeneca se realizará en la Ciudad de México y por la noche se realizará la última en Pijijiapa, Chiapas. Serán 32 centros de distribución de las 870 mil vacunas contra el Covid-19 de AstraZeneca y se activarán mil 81 brigadas de vacunación en 333 municipios, integradas por servidores de la nación, promotores de programas sociales, personal de Sedena-Semar y Guardia Nacional, médicos y voluntarios. También, se informó que serán 179 rutas terrestres que contarán con escoltas de seguridad.

Las "Brigadas correcaminos"

Cada "Brigada Correcaminos" estará integrada de la siguiente manera: Para el caso de la Ciudad de México, son 21 centros de vacunación en tres alcaldías.

Gracias @DrSJaishankar por tu apoyo para enviarnos 870 mil vacunas AstraZeneca para hacer frente a la pandemia de covid-19. Es el cargamento más numeroso que hemos recibido y será de gran ayuda al plan de vacunación. Abrazo con gratitud sincera desde México. pic.twitter.com/qUwXrpWXrV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 14, 2021

En total se distribuirán 21 cajas que contienen 87 mil 257 dosis y el centro de redistribución será el 81 Batallón de Infantería en Tlalpan y serán 10 rutas terrestres. Al respecto, López Obrador señaló que "se iniciará a vacunar en las alcaldías Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras". Para el caso de Chiapas, se establecieron 41 centros de vacunación en cuatro municipios, donde se distribuirán 10 cajas que contienen 30 mil 27 dosis.

En el caso de Chihuahua serán 36 centros de distribución en 10 municipios. Se distribuirán nueve cajas con 26 mil 119 dosis. Finalmente, en Coahuila serán 35 centros de distribución en 17 municipios. Se distribuirán siete cajas con 20 mil 298 dosis.

En los municipios más pobres

Recibimos el primer embarque de vacunas contra el #COVID19 proveniente de la lndia.



Esta madrugada arribaron 870 mil dosis de un total de 2 millones que llegarán del país asiático.



Avanzamos en la Política Nacional de Vacunación. pic.twitter.com/HI2K5FdG8p — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 14, 2021

A dichos centros de vacunación arribarán los adultos mayores que se registraron en la plataforma Mi Vacuna en días anteriores. Andrés Manuel López Obrador informó que el plan nacional de vacunación contra el Covid-19 para adultos mayores comenzará este lunes en las 32 entidades del país, en 330 municipios pobres y más apartados. Además, señaló que el objetivo es que a mediados de abril estén vacunados los más de 15 millones de adultos mayores que hay en el país.

La vacunación en Ciudad de México

La vacunación contra el coronavirus para los adultos mayores de 60 años comenzará mañana lunes en la alcaldía Milpa Alta, Cuajimalpa, y Magdalena Contreras, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En videoconferencia de prensa, Sheinbaum Pardo dijo que serán 70 centros de vacunación, distribuidos en las demarcaciones, con un horario de atención de 9:00 de la mañana a 20:00 horas y se podrá consultar el centro de vacunacion.cdmx.gob.mx . Destacó que habrá un operativo especial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) así como de funcionarios públicos.

Detalló que el objetivo es vacunar a 28 mil adultos mayores en Cuajimalpa, 39 mil en Magdalena Contreras y 16 mil en Milpa Alta, "habrá un porcentaje que decida no vacunarse pero estamos orientando a la vacunación universal de todos".

En ese contexto, el director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto, explicó que en la Ciudad de México serán utilizadas 79 mil 550 de las 870 mil dosis de AstraZeneca, las cuales arribaron al país este domingo.

"El objetivo es vacunar a 79 mil adultos mayores de 60 años residentes de las alcaldías Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Milpa Alta entre el 15 y 19 de febrero, aunque trataremos que sea, dependiendo la demanda, que sea entre el 15 y 17 de febrero".

Se instalarán 70 Unidades vacunadoras distribuidas en las 3 alcaldías, distribuidas en 58 escuelas y 12 unidades de salud, además habrá brigadas móviles para la atención domiciliaria a adultos con limitaciones de movilidad. Habrá mil 750 brigadistas del Gobierno de la Ciudad de México y Gobierno de México y se aplicarán 500 dosis en promedio por día por Unidad Vacunadora por lo que se aplicarán 35 mil dosis por día para lograr el objetivo del 17 de febrero.

"Vamos a vacunar a todos los adultos mayores de estas tres alcaldías primero, facilita la logística para vacunar a todos. Vamos a tener 23 unidades en Cuajimalpa, 33 en Magdalena Contreras y 14 Unidades en Milpa Alta", añadió que serán jornadas de vacunación de 11 horas, de 9:00 de 20:00 horas.

Asignación de fecha

Los adultos mayores tendrán una unidad vacunadora que será asignada de acuerdo con su colonia, barrio o pueblo y un día de vacunación de acuerdo a la primera letra de su apellido paterno. La primera letra del apellido paterno A a la G será vacunada del 15 de febrero; de la H a la P será el 16 de febrero; Q a la Z y sin apellido paterno será el 17 de febrero; rezagados o faltantes del 18 al 19 de febrero.

"Posterior a su vacunación recibirán una cita para la aplicación de la segunda dosis que será aplicada en 8 a 12 semanas después de la primera. Habrá un protocolo para las personas que carecen de CURP para también registrarlos".

Consulta de unidad vacunadora

Los adultos mayores o sus familiares deberán entrar a la página vacunación.cdmx.gob.mx para consultar su unidad vacunadora solo ingresando su CURP y se visualizará el día que le corresponde. Las personas que se registren en el portal mivacuna.salud.gob.mx recibirán hoy, el día de su vacunación y una serie de mensajes de texto con fecha y hora que les corresponde.

El número de Locatel 555658111 dará orientación y además se hará perifoneo en colonias, barrios y pueblos de las 3 alcaldías. El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García, mencionó que el Gobierno capitalino habilitó una página web vacunación.cdmx.gob.mx para consultar las unidades vacunadoras así como una sección de preguntas frecuentes.

"En caso de que no se hayan registrado en la página de mivacuna.salud.gob.mx al ingresar su CURP se va a desplegar un menú para seleccionar alcaldía y colonia esto les desplegará las unidades vacunadoras y horario y fecha".

Logística de vacunación

El director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto, explicó que una vez que lleguen los adultos mayores a la unidad vacunadora se les asignará una de las 500 fichas que tiene cada unidad por día.

"Podrán regresar al día siguiente si llegan después del lugar 500 que tendremos".

Los requisitos

Para que puedan ser vacunados deben llegar con una identificación oficial que acredite su edad, deben haber nacido antes del 15 de febrero de 1961 para comprobar que tienen 60 años o más cumplidos y la residencia debe ser de la unidad vacunadora.

"Los Servidores de la Nación cuentan con un protocolo para personas en condición de vulnerabilidad que no cuenten con una identificación, es importante que acudan con su cartilla de vacunación si la tiene pero si no la tienen no importa ya que les daremos un comprobante". En tanto, la secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López Arellano, mencionó que podrán ser vacunados sin importar que tengan comorbilidades y que la recomendaciones es que lleguen desayunados y con su medicamento que normalmente toman.

"Las personas que tengan síntomas de Covid no se recomienda no vacunar pero si es un Covid previamente que sea de 15 días que ya concluyó el cuadro pueden vacunarse", dijo.