Aspirantes a maestras hacen trampa en examen, con su manicura

Al menos 35 estudiantes para la Normal Superior de Preescolar en Michoacán fueron sorprendidas haciendo trampa, ya que tenían las respuestas del examen nada más y nada menos que en su manicura.

El hecho causó indignación entre las autoridades educativas, ya que se trataba de un examen de reposición al presentado el 31 de julio pasado, tras el que se dio a conocer que se había vendido las respuestas del examen por precios de hasta 25 mil pesos.

Lo anterior quedó comprobado luego de que al menos 50 alumnas obtuvieron una calificación de 100 puntos, mientras que 300 quedaron con un mínimo de 90 y 93 puntos. El hecho causó varias manifestaciones de aspirantes inconformes que quedaron fuera.

“Hubo venta de claves afuera de la institución a los mismos aspirantes. Cuando se realiza una prueba, no se puede ir al baño. Muchos de los que compraron las claves de un día para otro no se la lograron aprender y salían para aprenderse 10, regresaban y contestar”, dijo la aspirante Jocelyn López García, en entrevista para Noticieros Televisa.