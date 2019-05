Asumen el control

Capella justifica acción policíaca en Playa del Carmen

CANCÚN.— El secretario estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, confirmó que el ataque cometido el lunes pasado contra la cervecería Chapultepec de Playa del Carmen, que dejó saldo de una persona muerta y 11 heridas, fue “la gotita que derramó esta decisión contundente del Ejecutivo” y lo llevó a asumir el control de la seguridad pública en Solidaridad.

En entrevista para el noticiero “Origen”, Capella dijo que fue una decisión determinante por ser la primera vez que un gobernador de Quintana Roo la asume con determinación y compromiso y se espera que surta de inmediato los resultados y efectos deseados.

Aseguró que la “negativa total y absoluta” de la alcaldesa Laura Beristain de sumarse a la estrategia de seguridad propuesta por el gobernador Carlos Joaquín en los 11 municipios, alegando una supuesta violación a la autonomía municipal, dio como resultado un aumento del 197% en la incidencia de homicidios en Solidaridad, al pasar de 31, del 1 de enero al 13 de mayo del 2018, a 92 en el mismo periodo de este año.

Asimismo, refirió que en Benito Juárez, donde sí se está desarrollando un esfuerzo articulado junto con la autoridad municipal, “si bien no estamos en el escenario ideal y falta mucho por hacer”, el trabajo desarrollado ha permitido reducir en 13% los delitos de alto impacto, particularmente los homicidios, en comparación con 2018.

Hay un desarrollo institucional mucho más avanzado que el que se tenía, un control más eficiente de la policía municipal, en la cual había un proceso de descomposición y corrupción. De hecho, “decenas de elementos” ya se fueron por violaciones, abusos o excesos contra ciudadanos, añadió.

“Lo que hemos hecho hasta el momento ha dado resultados de manera sustancial, están pasando cosas muy importantes en Cancún, que son la antítesis de lo que se estaba dando en Solidaridad”, expresó. No estamos satisfechos, pero tengo la certeza de que estamos siguiendo el camino adecuado, aunque se ha pagado un costo elevado, como la muerte de cuatro compañeros.

Hay temas escandalosos, como algunos robos, que vamos a atender. Por lo pronto, estamos atendiendo lo más difícil, que es el tema de los homicidios, continuó. No vamos a transformar de la noche a la mañana lo que estaba en descomposición desde hace 25 años.

Capella Ibarra negó que en esta estrategia haya una directriz político-partidista o que obedezca a caprichos personales o decisiones “paradigmáticas, técnicas o jurídicas”, sino un tema en el que están de por medio la seguridad, paz y tranquilidad de los ciudadanos.

Satisfacción

El funcionario, quien ayer estuvo en las instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad para informar sobre la decisión a la tropa en el cambio de turno y hablar con los mandos para darles instrucciones sobre la nueva forma de trabajo, aseguró que entre los policías hay satisfacción porque había una incertidumbre que generó inactividad, pasividad, inacción y temor por no sentir el respaldo y apoyo de sus mandos.

También señaló que con esta decisión no hay menoscabo de la autoridad y reiteró que fue motivada por una crisis de inseguridad, ante la cual el Gobernador no podía permanecer en la pasividad, en espera de que llegue el día en que la autoridad municipal se decida a articular esfuerzos.

Sobre las condiciones en las que encontró a la corporación municipal, dijo que supuestamente hay 535 policías, una cantidad importante de patrullas, equipamiento adecuado, pero están distribuidos de manera “tan deficiente, que nos están pegando una y otra vez”.

No hay estrategia, no hay control de los elementos policiales ni metas qué cumplir. De hecho, nadie rinde cuentas, prosiguió.

Tras esta incursión, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que investigarán si la imposición del Mando Único en Solidaridad violentó el artículo 115 Constitucional y también los antecedentes de Alberto Capella Ibarra.

“Acerca de lo de Quintana Roo es una decisión del gobierno local; de todas maneras, vamos nosotros a investigar si se trata de una persona de malos antecedentes (Capella), pues no debe ocupar ese cargo, además del que pueda violarse la autonomía del gobierno municipal, el 115 de la Constitución, pero eso tendríamos que revisarlo”, indicó al ser cuestionado sobre el tema.

Al respecto, la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain declaró ayer que la autonomía municipal debe ser respetada y celebró lo que consideró un espaldarazo del Presidente ante la imposición del Mando Único y la “forma violenta” en que Capella Ibarra tomó las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy dijo que se va a investigar y le agradezco y respetamos, le damos un tiempo de espera; de igual manera ayer tuve una llamada telefónica con Alfonso Durazo Montaño (secretario de Seguridad Pública federal) y le pregunté que qué le parecía esta manera de llegar al municipio de Solidaridad y me dijo que no era la manera adecuada”, dijo.

“Le pregunté si él había dialogado y aceptado y había algo que yo desconociera y me dijo ‘de ninguna manera’ y bueno… vamos a seguir trabajando. Hay temas jurídicos y es como vamos a seguir trabajando”, manifestó, al confirmar que será promovida una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La edil subrayó que, hasta el momento, no ha sido debidamente notificada sobre el acuerdo mediante el cual el gobierno estatal toma el mando de la policía y de tránsito.

“Él no estaba enterado de este caso (López Obrador), ni siquiera nosotros. De manera violenta, una violación a las garantías individuales, inclusive a los derechos humanos, porque quien hace ese tipo de actos sabe que no está apegado a la ley, ni a Derecho y que no son actos para llegar a buen puerto.

“A mí lo que más me interesa es la seguridad y la paz de Solidaridad; continuo abierta al dialogo; la responsable de este municipio y quien trabaja todos los días es Laura Beristain y aquí estamos esperando que nos notifiquen, porque no hemos tenido ninguna notificación de esa situación”, expresó.

Anteayer, mediante un acuerdo firmado por el gobernador Carlos Joaquín González, éste asumió el control de la seguridad pública y tránsito del municipio de Solidaridad y nombró a Capella Ibarra como su delegado en materia de Seguridad Pública.

Advirtió que quien desacatara el acuerdo, se tendría que atener a las responsabilidades administrativas, penales y políticas que ello conllevara.

Capella Ibarra arribó a Playa del Carmen con una veintena de patrullas de la policía estatal y tomó las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, anunciando a la tropa el establecimiento del Mando Único.

“Vamos a coordinarnos de manera muy articulada con la policía municipal; hay recursos materiales y humanos importantes en esta institución; a partir de hoy, como lo hemos hecho en el caso de Benito Juárez vamos a asumir el control operativo de esta policía municipal; es muy importante trabajar de manera ordenada, honesta, sumamente responsable, pero sobre todo con estrategia”, expresó.