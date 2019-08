“Yo veré por tus hijos”

Ataque a un bar trunca los sueños de Xóchitl Nayely

COATZACOALCOS (Notimex y El Universal).— Alegre, ocurrente y llena de vida, Xóchitl Nayely Irineo Gómez bailaba en el bar “El Caballo Blanco” para pagar sus carrera como abogada, mantener a sus dos hijos y ayudar a su familia a salir adelante.

Sin embargo, el destino no le favoreció y a pesar de sus sueños y su carismática forma de ser, Xóchitl perdió la vida asfixiada por el humo del incendio que ocasionaron delincuentes la noche del pasado martes, junto con otras 28 víctimas mortales hasta el momento como resultado de la masacre.

Su padre, Abraham Irineo, hoy vive el dolor de haber perdido a su “niña”, que así le seguía diciendo a pesar de sus 24 años, y así la despidió anteayer cuando depositaron sus restos en el Panteón Municipal Antiguo.

Con la mirada nublada por el llanto, y con un semblante sereno pero lleno de dolor, Abraham relató que su amada hija dejó a un niño de siete años y una niña de tres, a quienes ahora buscará sacar adelante.

Aunque agradeció con cariño el apoyo recibido tanto por familiares como conocidos, a Abraham no deja de inquietarle cómo habrá de sacar adelante a los pequeños de su hija, pues su salud ya no es buena y por lo mismo desde la semana pasada había dejado de trabajar.

“Me empecé a sentir mal la semana pasada, sentía un dolor en el pecho y me faltaban las fuerzas. Pensé que me estaba muriendo y sentía que algo iba a pasar, por lo que ya no salí a trabajar”, comentó el que hasta la semana pasada taxista, quien agregó que la unidad que manejaba está en el taller por mantenimiento.

Recordó melancólicamente como su hija, al verlo cansado y desgastado, le pidió que no se preocupara, que todo estaría bien y que saldrían adelante, luego de lo cual “se despidió y desde lejos me dijo, adiós papito, nos vemos mañana”, antes de partir por última vez a “El Caballo Blanco”.

“Y esa fue la última vez que la vi con vida”, agregó llorando con la voz apagada. Luego, vino el aviso de la tragedia a las 11:30 de la noche y después toda una peregrinación para reconocer y rescatar el cuerpo del panteón de Cosoleacaque.

Don Abraham recordó a su hija como “una joven muy alegre, llena de vida, que iniciaba cada mañana con un beso y un saludo cariñoso a sus padres”.

Al fondo de la humilde casa, compuesta apenas por dos construcciones, una de dos habitaciones de cuatro metros por ocho y otra de dos por dos y que conforma el baño, una cruz de cal y flores marca el lugar donde por algunas horas fue colocado el ataúd para velar a su hija.

Los pequeños juegan con primos y amigos, un tanto favorecidos por la inocencia de la infancia que de alguna manera los hace hasta cierto grado ajenos a la tragedia mientras tengan oportunidad de jugar. Aun así, el menor de siete años no puede ocultar ocasionalmente un rostro de tristeza que procura no mostrar, y ríe de momento mientras patea un balón de futbol.

Xóchitl, al igual que muchos habitantes del sur de Coatzacoalcos, vivía en condiciones de pobreza, pero eso no era obstáculo para buscar salir adelante. Por ello su decisión de estudiar leyes y llegar a ser una gran abogada y sacar adelante a sus hijos, refiere Abraham Irineo.

Pero el destino, como a muchos de los que viven en su condición económica no favorable, les ha pegado en donde más les dolía, en el ser más querido de la familia. Pero “no te preocupes mi niña, ahora yo veré por tus hijos”, comentó Abraham durante sus últimas palabras antes de echar la primera palada de tierra.

El dolor era tanto que al menos en dos ocasiones la madre de Xóchitl se desvaneció, perdiendo el conocimiento ante todos y poniendo en alerta a familiares y asistentes cuando insistentemente su familia le decía “Respira, respira!”, al ver que ya no mostraba signos de querer seguir viviendo.

Casos similares

Es así que, al igual que en el caso de Xóchitl, muchas familias en Coatzacoalcos continuaron ayer enterrando a su familiares, en espera de ver la manera en que la vida continúe “sin un pedazo de su corazón”.

Hasta al mediodía de ayer, 19 de las 29 víctimas del ataque al bar “El Caballo Blanco”, fueron sepultadas en el Panteón Antiguo del puerto de Coatzacoalcos y cuatro más fueron trasladados a sus lugares de origen como Oaxaca; mientras que dos cuerpos permanecen en las instalaciones forenses.

Se trata de los restos de los dos marinos filipinos, cuyos cuerpos aún están en resguardo en el Servicio Forense de Cosoleacaque, a 40 minutos de Coatzacoalcos, lugar donde se llevó a la mayoría de las víctimas mortales pues el Semefo de Coatzacoalcos no estaba en condiciones de recibirlas.

De acuerdo a un comunicado oficial, el Departamento de Relaciones Exteriores (DFA), a través de la Embajada de Filipinas en México, ya recibió un informe sobre la muerte de los dos marinos.

“La Embajada está en contacto con las autoridades y la agencia de tripulación de la gente de mar filipina para la repatriación de sus restos. El DFA extiende sus condolencias a las familias de la gente de mar filipina, y la Embajada está dispuesta a proporcionar más ayuda si es necesario”, informó.

Por último, seis personas reciben atención en el Hospital Comunitario por las heridas del ataque.

Ayer, por segundo día, continúan los peritajes en El Caballo Blanco por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades municipales y estatales no han informado de manera oficial los resultados de los operativos de seguridad y de las investigaciones.

Responsabilidades

Alejandro Gertz Manero señaló que en los hechos violentos registrados en Coatzacoalcos “hay responsabilidades de personas del estado, de la Federación. Es muy delicado”.

Sin dato exacto

Sobre la detención de presuntos implicados en estos hechos, el fiscal señaló: que “hasta el momento no puedo darles un dato exacto”.

Menor de edad

El secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez, confirmó que hubo dos detenidos y que uno de ellos es menor de edad.