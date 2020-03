Ataque “conservador”

López Obrador defiende a Romo, jefe de Gabinete

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— Tras asegurar que se iniciará una investigación sobre los presuntos vínculos que tiene Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de Presidencia, con una empresa que fundó y que se asegura ha dañado el medio ambiente de la Península de Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a “conservadores” de ser los autores detrás de estos señalamientos.

Apenas el lunes pasado en diversos medios de comunicación se expuso un reportaje en el que se acusa a la compañía en cuestión de tapar un cenote en el estado de Yucatán; además de destruir flora y fauna.

La reportera Janet Cacelín, autora de la investigación, acudió a la conferencia de López Obrador y afirmó, “Enerall tapó un cenote en Yucatán, mató animales y destruyó hectáreas de selva. Enerall se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán”, denunció.

Además, pidió un posicionamiento al mandatario y le preguntó si él ordenaría una investigación exhaustiva a Alfonso Romo.

“Sí, tiene que investigar la Secretaría de Medio Ambiente, no hay impunidad. Aquí lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo y otros servidores públicos ingresan al gobierno no pueden tener vínculos con empresas”.

“No hay problema de conflicto de intereses porque eso no está admitido, no hay. Lo que sé es que él ya no participa, ya no es integrante de esta empresa (…) él ya no está en eso y va a investigar la Secretaría del Medio Ambiente”, reiteró.

Indicó que ahora será el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, el responsable de revisar si existe o existió algún perjuicio a la zona natural mencionada; además el mandatario federal también pidió que en las investigaciones que se realicen participe Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública.

López Obrador garantizó que no habrá impunidad, en caso irregularidades y reiteró se mantendrá la defensa del medio ambiente.

“Se va a hacer la investigación, no hay en el gobierno nuestro, impunidad. No es como en los gobiernos anteriores, nosotros no damos permisos para extraer agua y afectar mantos acuíferos, nosotros prohibimos el fracking, nosotros prohibimos el uso de maíz transgénico, somos distintos”, afirmó.

