Ataques digitales, sin castigo

Experta señala la vulnerabilidad de los dispositivos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Actualmente las personas son identificables a nivel digital por sus comportamientos a través de los diferentes dispositivos móviles. En el país, no hay una legislación clara para algunos fraudes como la suplantación de identidad.

“La suplantación de identidad conlleva una multiplicidad de ilícitos; por lo tanto, debe ser analizado de manera global”, comentó Cynthia Solís, investigadora del Centro de Estudios e Investigación de Derecho Inmaterial de la Universidad de París Saclay.

Durante el “Foro de Usurpación de identidad en internet, problemática, prevención y solución”, organizado por la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, la especialista explicó que actualmente las personas son identificables a nivel digital por sus comportamientos a través de los dispositivos móviles.

“Si alguien ingresa a nuestro celular, tiene acceso total a nuestra información personal, que va desde conocer domicilio, contactos personales e incluso monitorear estado nuestro de salud”, dijo la especialista.

Señaló que la sociedad mexicana es muy vulnerable ya que los usuarios no toman las medidas necesarias para evitar un ataque de suplantación de identidad.

La experta también mencionó que legalmente se carece de una uniformidad en los tipos penales del fuero común y no existe un tipo penal en el Código Penal Federal que lo sancione.

La investigadora dijo que la policía cibernética está muy limitada para actuar contra este tipo de delitos, porque no existe una cultura de denuncia de parte de los usuarios. Sin embargo, en caso de ser víctima de estos ataques, es necesario denunciar los hechos ante el Ministerio Público y colaborar con las instituciones financieras y comerciales para recabar la mayor información acerca del incidente. A manera de consejo, Cynthia Solís señaló que los usuarios tienen la opción de suscribirse a las notificaciones del sitio de internet del buró de crédito para que reciban una alerta cuando algún intruso consulte sus datos financieros. De esta manera estarán monitoreando datos relevantes en tiempo real. El exceso de confianza y mala gestión de nuestra identidad digital en las distintas plataformas tecnológicas son algunas de las causas por las cuales podemos convertirnos en víctimas potenciales de suplantación de identidad en México. “Pese a no ser un delito nuevo en nuestro país, la suplantación de identidad en internet se ha propagado mucho más fácil por las plataformas tecnológicas que existen. Comúnmente, un ataque cibernético lleva entre seis y ocho meses de planeación. Sin embargo, se ejecuta en muy poco tiempo y a afecta a millones de usuarios”, dijo. Señaló que este ciberdelito requiere mayor atención en México, lugar en donde no existen mediciones precisas. Sin embargo, ejemplificó diciendo que en EU casi el 50% de los internautas ha sufrido estos ataques.