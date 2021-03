En marcha audiencia para el desafuero de García Cabeza de Vaca (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una transmisión abierta al público en vivo se realiza hoy la audiencia donde la Sección Instructora de la Cámara de Diputados recibe los testimonios del procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, para sustentar la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En la audiencia telemática, que empezó con la intervención de Romero Aranda, está presente García Cabeza de Vaca y su abogado Alonso Aguilar Zínser.

A pesar de las voces en contra, de manera inédita la Sección Instructora, encargada de emitir un dictamen a favor o en contra del retiro de la inmunidad procesal del gobernador, es transmitida por las redes sociales del Canal del Congreso y de la bancada de Morena.

García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La acusación se presentó el pasado 23 de febrero y a pesar de que no había sido ratificada por la FGR el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, la reveló en sus redes sociales.

¿Qué sigue del proceso?

Con esta diligencia se inicia el periodo de pruebas, que durará 30 días, y se cita a ambas partes para que expresen lo que a su derecho convenga como parte acusadora.

Al final de los 30 días, la Sección Instructora analizará las pruebas y elaborará un proyecto de la solicitud de la declaratoria de procedencia, documento que es enviado a la Mesa directiva del Poder Legislativo que deriva en la convocatoria al Órgano de procedencia.

Durante la diligencia de hoy Aguilar Zínser, abogado de Cabeza de Vaca, pidió suspender la audiencia porque se violarían los principios de presunción de inocencia y violación de sus derechos que le confiere la Constitución.

Sustentó su petición en distintas leyes como la Constitución Política y Ley de Responsabilidades de los servidores públicos y dijo que él no se opone a que se lleve al cabo de manera privada, pero no pública.

No se sometió a votación

El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez (Morena), escuchó las opiniones de los integrantes de este órgano legislativo pero no se sometió a votación porque se acordó que fue votado el pasado martes.

La diputada priista Claudia Pastor dijo que la petición va dirigida al procurador Fiscal y a Santiago Nieto porque la Sección Instructora ya votó a favor de que se celebre esta audiencia.

Por su parte, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero pidió escuchar al propio procurador Fiscal, sin embargo, Pablo Gómez dijo que no podía obligar al funcionario a hablar.

A su vez, la diputada Ana Ruth García Grande (PT) dijo que ya no se someta a consideración la petición, pues ya había sido votada.

Pregunta la defensa y objeción

En la audiencia, Aguilar Zínzer preguntó a Romero Aranda -quien acudió en calidad de testigo- si ha tenido acceso a la carpeta de investigación.

Antes de que el procurador Fiscal respondiera la representación de la FGR manifestó su objeción a esta pregunta.

"Objeción, señor diputado (Pablo Gómez). No son hechos propios del procurador Fiscal. Queremos pensar que solo está presente con motivo de su denuncia y por ende no debe conocer el contenido de la carpeta de investigación".

Sin embargo, Romero Aranda dijo desconocer el contenido de la carpeta de investigación argumentando que quien compareció y llevó al cabo el análisis de la misma fueron los peritos adscritos a la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Por lo tanto, sostuvo, no son hechos propios y yo no cuento con información.

Explicación del procurador Fiscal

Romero Aranda aclaró que una vez presentada la querella por el incumplimiento de las obligaciones fiscales del inculpado ya no tendría caso realizar el pago respectivo para tratar de cancelar la acusación "porque ya no es un pago espontáneo y por lo tanto ya no tendría ningún efecto dentro de la responsabilidad penal", de modo que tiene que seguir adelante el proceso penal correspondiente.

"Diga si sabe si el Servicio de Administración Tributaria ha determinado la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2019 del contribuyente Francisco Javier Cabeza de Vaca", pidió Aguilar Zínzer.

"Es intrascendente este cuestionamiento dado que existe autonomía entre el procedimiento administrativo-fiscal y el procedimiento penal, en términos del Artículo 92 del Código Fiscal de la Federación", respondió Romero Aranda.

El testigo explicó que no puede dar testimonio de situaciones "que no son propias del suscrito, así que yo no me puedo pronunciar respecto a actos que corresponden al Servicio de Administración Tributaria".

La audiencia continúa.