Audios hunden a Saúl Huerta: "Me bajó el pantalón", dice menor

MÉXICO.- El joven de 15 años que habría sido abusado sexualmente por Saúl Huerta, diputado federal por Puebla, narró cómo el legislador lo drogó para abusar de él en un hotel de la Ciudad de México en la madrugada del 21 de abril.

Las declaraciones las realizó con la periodista Yohali Reséndiz, transmitida por Ciro Gómez Leyva. El joven detalló que Huerta le ofreció un refresco y después de beberlo empezó a sentirse mal.

“Compró un refresco, me lo dio y sabía amargo. Entré al hotel. Me dijo que iba a rentar dos habitaciones. Llega y renta una habitación con una cama. Me sentía muy mareado, no podía caminar bien, me dolían las piernas. Llegué a la habitación, me acosté, ya no podía, estaba mal. Me acuesto y él se va al baño. Sale totalmente desnudo, intentó pararme para arrimarme, pero ya no podía. Me bajó mi pantalón hasta las rodillas, tomó mi mano y la ponía en su pene, y él hacía movimientos de arriba para abajo con mi pene”, se escucha.

“Me bajó el pantalón hasta las rodillas. Con mi mano agarraba su pene” este es un fragmento de lo que nos narró el menor que acusó de abuso sexual al diputado de #Morena, Saúl Huerta @SaulHuertaOf. El audio completo lo presentaremos mañana a las 22:30 en @ImagenTVMex. pic.twitter.com/PaQJrLe2Su — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 22, 2021

Un acuerdo económico, las últimas versiones

El Diputado federal se dijo inocente, pero también se filtró un audio en el que se le escucha intentar llegar a un acuerdo con la madre del menor.

En el fragmento de la grabación se revela que Huerta conocía a su víctima y lo tenía a su cargo con el permiso de su madre.

“Llegamos a un acuerdo económico, se lo suplico. Se lo voy a pagar con creces. No me destruya”, dijo.

La madre le respondió: “Yo le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona […]. Yo voy para México y usted me entrega a mi hijo bien. Yo tuve el error de habérselo prestado”.

“Llegamos a un acuerdo económico, se lo suplico. Se lo voy a pagar con creces. No me destruya”, así habría intentado negociar el diputado de #Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, con la madre del menor que lo acusó de abusar sexualmente de él en un hotel de la #CDMX: pic.twitter.com/t2NPjlAKIS — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 22, 2021

El polémico caso de Saúl Huerta

El diputado federal de Morena, y quien busca su reelección fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acusado de abuso sexual contra un menor de 15 años en un hotel de la colonia Juárez; pero rápidamente lo pusieron en libertad, ya que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) indicó que su defensa alegó fuero.

Horas más tarde, participó en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados donde votó, vía remota, en todos los dictámenes sometidos a debate.

Fiscalía sigue investigando

La fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación por el delito de abuso sexual en agravio de un menor de edad, pero en este caso sin detenido.

Detalló que si se reúnen los datos de prueba necesarios para judicializar la indagatoria, "se solicitaría un juicio de procedencia para buscar su desafuero" y proceder.

En un hotel

De acuerdo con los hechos, elementos de la policía fueron alertados tras una denuncia ciudadana recibida a través del 911, por lo que acudieron a la calle Roma, en la colonia Juárez, en donde empleados de un hotel tenían detenido a un hombre señalado por un adolescente como el presunto sujeto que intentó abusar sexualmente de él. Era el diputado federal.

El denunciante dijo que mientras se encontraba con el sujeto por cuestiones de trabajo, éste comenzó a tocarlo, por lo que pidió ayuda al gerente. Efectivos de la policía preventiva acudieron al lugar, lo detuvieron y después de informarle sus derechos lo presentaron ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.

El fuero

La fiscalía capitalina, en una tarjeta informativa, informó que el equipo jurídico del diputado alegó que tenía fuero, por lo que fue puesto en libertad.

La versión del legislador

Por la noche, desde San Lázaro, Huerta aseguró que fue víctima de un intento de extorsión y un chantaje, por lo que se le acusó "falsamente" de haber cometido un abuso contra un menor de edad. Dijo que fue una detención arbitraria y la violación a su derecho de presunción de inocencia.

El diputado afirmó que las autoridades practicaron exámenes periciales a la presunta víctima y se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, por lo que se determinó dejarle en libertad y rechazó que haya recurrido al fuero.