Aumentan los casos

El IMSS otorgará incapacidades por medios digitales

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Secretaría de Salud reportó ayer 475 casos confirmados de coronavirus Covid-19, así como seis muertos por esa causa en el país.

Además, a partir de este día, todo el gobierno federal suspende actividades no esenciales, informó Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, y especificó que hay servicios que no se pueden suspender “porque necesitamos hospitales, combustibles, energía eléctrica, servicio de limpia, necesitamos seguridad pública, hay personas que trabajan en el gobierno que no pueden suspender porque se afecta gravemente la funcionalidad del gobierno”.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud envió un mensaje al sector privado: “Existen muchos empleos, actividades que se pueden hacer fuera del espacio de trabajo, se pueden hacer en casa, siempre que esto sea posible, pedimos que tomen la iniciativa, como la tomaron varias compañías privadas, grandes, pequeñas y medianas, si se pueden realizar en casa en vez de que impliquen movilización de personas o concentración de éstas, pedimos que trabajen desde casa, o que organicen turnos para que haya menos personal en los centros trabajo en el país”.

Incapacidades

“Para disminuir el número de contagios y no saturar los servicios de salud, el IMSS dará, de manera histórica, un permiso especial por contingencia epidémica, y facilitará el trámite de incapacidad a personas con síntomas de Covid-19”, dijo.

Los derechohabientes que tengan síntomas del nuevo coronavirus podrán entrar a la App IMSS Digital y a través de un cuestionario se determinará si es candidato a ser paciente por Covid-19.

“En caso de serlo, se le otorgará una incapacidad por 14 días y se enviará a su casa un equipo para que no se contagien familiares; este paquete consistirá en cubrebocas, alcohol gel, antiséptico y termómetro”, manifestó López Gatell.

Este miércoles, San Luis Potosí reportó que falleció un hombre que permanecía internado en un hospital privado con Covid-19.

La defunción se registró a las 07:10 horas. El paciente de 70 años de edad presentó deterioro pulmonar, pues en su situación clínica se detectó hipertensión, obesidad y antecedente de tabaquismo.

Por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión de trabajo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional para atender a los más necesitados en el contexto de la pandemia por el coronavirus. Por su parte, Claudia Sheinbaum anunció que darán apoyos contingentes de 800 mdp para la economía familiar y las micro empresas, ante la emergencia que se vive por coronavirus o Covid-19.

$800 millones

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció apoyos contingentes por un monto de 800 millones de pesos para la economía familiar y las micro y pequeñas empresas en la metrópoli.

