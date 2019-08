Aún sin culpables

La PGJ dice que no habrá cargos tras una protesta

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Ciudad de México afirmó que continúan las investigaciones sobre la supuesta violación de una menor de edad por cuatro policías, sin que hasta el momento se haya identificado a los culpables.

“Se está investigando a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de turno, así como a las patrullas”, aseguró en conferencia de prensa el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara.

Señaló que también se han revisado grabaciones que confirman la presencia de policías. Pero aclaró que aún habría que comprobar el tema de la responsabilidad de los mismos elementos.

“A pesar de las pruebas que hemos recabado, al día de hoy no se ha podido ubicar a los posibles responsables”, lamentó el vocero.

La violación, supuestamente a manos de cuatro uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública, sucedió la semana pasada en la alcaldía de Azcapotzalco.

En ese sentido, Ulises Lara pidió paciencia y aseguró que “no van a señalar a alguien por el simple hecho de una creencia ni por la necesidad de encontrar un culpable con premura”.

Las investigaciones avanzan luego de que el caso generara la ira de cientos de mujeres en la capital, quienes se manifestaron en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en la de la Fiscalía capitalina, llenando de pintas la fachada y rompiendo algunos cristales del edificio. Algunas activistas incluso alcanzaron a pintar de morado el cabello de Jesús Orta, titular de la SSC de Ciudad de México.

Lara aseguró que la voluntad de las autoridades fue la de reunirse pacíficamente con las manifestantes, emplazando a un encuentro en el que estaría presente la procuradora de justicia capitalina, Ernestina Godoy.

Descartan cargos

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta Martínez, dijo que no hubo condiciones para entablar un diálogo con los grupos de manifestantes que el lunes realizaron protestas en la dependencia y en la procuraduría capitalina.

Orta Martínez dijo que, a pesar de las agresiones en su contra, nunca se sintió amenazado, motivo por el que salió para buscar el diálogo y expresar a los manifestantes que no se va a proteger a nadie y que la dependencia a su cargo continúa aportando la información a la Procuraduría local para seguir con las investigaciones.

“Simplemente salí a buscar el diálogo, entiendo la causa que motivó la movilización, yo lo que quise decirles era que mi objetivo como titular de la institución, es dar las garantías de que no se iba a proteger a nadie para que esta investigación fuera totalmente clara y limpia. Desagraciadamente no hubo eco a eso, me parece que no hubo las condiciones, pero amenazado nunca me sentí”.

El jefe de la policía capitalina insistió en que los actos fueron una provocación, pues “creo que la causa que traen es muy legítima, pero las formas no”.

Suspendidos Policías

La jefa de Gobierno capitalina informó que seis policías fueron suspendidos.

Investigación abierta

“Seis elementos policiacos fueron suspendidos de sus funciones, mientras la investigación sigue abierta por la violación de una menor”, señaló Claudia Sheinbaum en un vídeo publicado ayer en sus cuentas de redes sociales.