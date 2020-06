Aunque se enoje el INE, deben reducir costos de comicios: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque se enoje el INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la autoridad electoral debería reducir el costo de los comicios e insistió que los partidos políticos deberían disminuir en 50% su presupuesto.

"Y aunque se enojen los del INE, que no pierdan el sentido del humor, que también bajen sus gastos, cuesta mucho hacer elecciones gastan bastante. Ya el país no está en la misma circunstancia que antes, las cosas han cambiado, lo que debe de prevaler es la honestidad y la austeridad republicana; ellos deben de entender que no es lo mismo".

Señaló que esa es una iniciativa propia, "porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, ¿Por qué tanto ayudantes, auxiliares?, hasta para abrirles la puerta de carro cargarle al portafolios, achichincles, pues, eso ya no".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, al mandatario se le cuestionó sobre la posibilidad de que los partidos políticos reduzcan sus prerrogativas de cara al proceso electoral de 2021.

"Deberían de bajar el presupuesto de los partidos al 50% pero hay quienes se oponen, quienes se oponen se los dejo de tarea para que lo investiguen, pero claramente votan en contra, pero hay que seguir insistiendo para reducir el gasto en campaña".

El jefe del Ejecutivo señaló que no se puede ser de izquierda si no se actúa con austeridad, no se es de izquierda si no es honesto y no es de izquierda el que derrocha.