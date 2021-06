Autocríticas de morenista

Pablo Gómez afirma que los perdió la soberbia

CIUDAD DE MÉXICO.— El resultado de las elecciones, especialmente en Ciudad de México, “debe llevar al Presidente, a los diputados que sí fueron elegidos y a los senadores a reforzar la interlocución con esa parte de la sociedad que no votó por nosotros, que es muy demandante y que tiene razón en sus exigencias”, sostiene Pablo Gómez, uno de los damnificados del viraje político que experimentó la capital del país.

Más que buscar culpables, el morenista, que finalizará una larga trayectoria como legislador el 30 de agosto, habla con La Jornada de los errores de su partido.

“Pensamos como siempre lo hacemos. Dijimos que nuestra fuerza electoral nos va a sacar, que somos chipocludos. Y no establecimos la comunicación necesaria. Nos perdió la soberbia”, dijo Gómez.

Gómez, dirigente de izquierda, exlíder de Morena, perdió en la contienda electoral por un escaño en la próxima Cámara de Diputados ante Gabriel Quadri, abiertamente de derecha.

Pero este resultado, asegura Gómez, expreso político, “no tiene nada que ver” ni con el ganador ni con él.

“El fenómeno que vivimos este domingo tiene que ver con una franja que hay en la sociedad que salió a votar en contra de la Cuarta Transformación sin estar realmente en la oposición; un sector que no está convencido de la gestión ni del gobierno ni del Congreso; que tiene no solo dudas sino certezas de cosas que no debieron hacerse y de cosas que no se hicieron y sí deben hacerse, cosas nuevas”, aseveró

“Lo que vimos en la parte centro poniente de Ciudad de México, en la ciudad de Puebla y varias ciudades más, fue un voto de electores que no son partidarios del PRI ni del PAN, que votaron masivamente por Morena en 2018 y ahora no quisieron votar por nosotros”, reconoció.

Título 1 Título 2