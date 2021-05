Aval a la compra de Deer Park del sector privado

La compra de la refinería texana Deer Park, anunciada ayer por el presidente, es una buena noticia. Dadas las condiciones de producción de combustibles que tiene México, es una decisión razonable y positiva del gobierno, afirma José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (Concanaco Servytur).

“Tenemos que verlo así, porque ser dueños del 100% significa disponer de toda su producción, que asciende a unos 225,000 barriles diarios de gasolina, diésel y turbosina”, agrega.

Además, es una refinería más eficiente y de mejor tecnología que las seis que hay en el país, continúa.

Deer Park es una de las refinerías más grandes y modernas de Estados Unidos, recuerda López Campos. Tiene una capacidad de procesamiento de 340,000 barriles de petróleo por día y sus plantas le permiten procesar crudo pesado y ligero sin generar combustóleo, el residuo que queda después de que el petróleo se refina.

“Ese es otro punto positivo, ya que el combustóleo es el energético más tóxico, más contaminante que existe”.

De acuerdo con información de Shell, la refinería texana produce alrededor de 110,000 barriles por día de gasolina, 90,000 de diésel y 25,000 de turbosina, lo que da el total de 225,000 barriles diarios de combustibles. “Además son gasolinas de mejor calidad que las procesadas en México y por tanto menos contaminantes, por lo que también habrá beneficios para el medio ambiente”.

Ingresos para Pemex

En la cuestión económica, la nueva adquisición le va a significar ingresos a Pemex, ya que el costo de refinación en Texas es más bajo que en nuestro país, detalla. Esto es, la paraestatal tendrá mayor cantidad de combustible a un precio menor del que le cuesta producirlo en sus seis refinerías nacionales, de esta forma, va a tener un diferencial a su favor.

En términos de inversión, el presidente presumió que se compró sin deuda, con ahorros, “lo que quiere decir, conociendo las finanzas en números rojos de la paraestatal, que fue una adquisición del gobierno federal y por tanto una asignación de recursos para Pemex”.

Otro problema

El siguiente paso sería atender el tema estratégico del almacenamiento, considera el presidente de la Canaco Servytur. “No podemos dejar de pensar que cuando se presentó la crisis de gas natural, en febrero pasado, Texas le cortó el suministro de combustible a nuestro país”.

El problema de México respecto a otros países es que tiene poca capacidad de almacenamiento. Entonces, cuando por alguna razón se interrumpe el abastecimiento, no tiene como afrontar la emergencia y se queda sin combustible, como les pasó en esas fechas a Texas y a los estados mexicanos del Norte, que estuvieron varios días sin gas y sin energía eléctrica, recuerda.

Suma, no resta

López Campos está convencido que, contra lo que algunos expertos opinaron al conocer la noticia, la compra de Deer Park no significa que se detenga la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Por supuesto que seguirá, es uno de los proyectos prioritarios que, confirmó el presidente hace unas horas, recibirán asignaciones presupuestarias para continuar hasta su terminación, indica. Incluso, Amlo dijo que analiza con su equipo que cuenten con presupuestos multianuales.

Sí se va terminar Dos Bocas. El proyecto ha ido avanzando y en el último reporte había más de 25,000 trabajadores en la zona, apunta. Independientemente del análisis del proyecto, es una obra que sigue inyectando recursos a Tabasco y creando empleos en la región.

No hay ninguna duda de que seguirá Dos Bocas. De hecho, el presidente mencionó ayer que su volumen de producción será similar al de la refinería recién texana.

Autosuficiencia

En cuanto a la declaración de López Obrador de que con la compra de la refinería y la puesta en marcha de Dos Bocas México alcanzará la autosuficiencia en la producción de combustibles, el presidente de los comerciantes del país comentó que no sabe si con estas dos medidas baste para alcanzar la autosuficiencia, “pero sí se estará en camino de conseguirla”. Además, agregó, hay que considerar que se están rehabilitando las seis refinerías del país.

Control de precios

Lo que sí es un hecho es que la compra contribuirá a que el gobierno federal tenga mayor control en los precios de las gasolinas.

“Cuando la planta se tenía con Shell, había que regirse con los precios internacionales. Ahora, Pemex puede definir el de los combustibles que introduce a México. O sea, si no quiere que los precios al consumidor suban, el gobierno mexicano tiene ahora más herramientas para controlar el mercado, porque el mayor volumen de gasolinas que entran al país provienen de esa refinería”.

Por último, López Campos aludió a la información de un periódico capitalino según la cual Pemex registró pérdidas en su operación en Deer Park en los últimos años.

“Habrá que ver el comportamiento de la refinería a lo largo de su historia, porque los últimos años han sido atípicos por dos razones: la pandemia de coronavirus, que provocó el desplome del consumo de gasolina, y la guerra de precios del crudo iniciada por los países árabes, cuando el barril de petróleo llegó a costar 0 dólares”.

“Hoy está en 62 dólares. No hay que ser un experto en matemáticas para saber que 0 y 62 no son los mismos números. Así que no son una buena referencia los dos últimos años”, dijo.

De hecho, según su historial, Deer Park se ha caracterizado por un buen desempeño y una utilización por arriba de 80%. “Por sus volúmenes de producción de producción, esta refinería seguramente debe de ser rentable”, finaliza el presidente de la Canacome.— D.Y.