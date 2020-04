Aval a usar fondos para Covid

Gobierno llama a comprar insumos contra el virus

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El gobierno federal autorizó a los gobernadores y alcaldes del país utilizar recursos de los fondos de seguridad para la compra de insumos médicos para enfrentar la pandemia por Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Leonel Cota Montaño, informó que por disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador y en acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, se determinó que los estados y municipios podrán disponer del recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), destinado a la capacitación de los cuerpos policíacos y a la prevención del delito.

“A todos los C. gobernadores y alcaldes de nuestro país que forman parte de los programas FASP y Fortaseg respectivamente me permito informales lo siguiente: Por disposición del C. Presidente del @GobiernoMX Lic.@lopezobrador_ y por acuerdo con nuestro secretario de @SSPCMexico Dr.@AlfonsoDurazo Podrán hacer uso del recurso del FASP-Fortaseg destinado a prevención y capacitación en lo que respecta para realizar la compra de insumos de emergencia por la contingencia que acontece en estos momentos a nuestro país por la pandemia del Covid-19", indicó.

Ambos fondos cuentan con una bolsa de 11 mil millones de pesos para poder ser utilizados este año.

