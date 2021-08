Avalan 2 desafueros

Huerta y Toledo, ya sin protección como legisladores

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La Cámara de Diputados, erigida como Jurado de Procedencia, determinó ayer el desafuero de los diputados Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo, el primero acusado de abuso sexual de menores y el segundo —quien solicitó licencia—, de corrupción.

En el caso de Huerta, con 447 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, y tras dos horas y media de discusión en una sesión semipresencial, los diputados tomaron la decisión de retirarle el fuero al legislador del partido Morena.

“Con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria: ha lugar a proceder penalmente contra el diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona”, dijo la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri.

En su intervención, el diputado Pablo Gómez, también de Morena, señaló que el fuero constitucional “es una institución para proteger el funcionamiento de los órganos del poder público, no para darle impunidad a los servidores públicos”.

En un comunicado, los padres de uno de los presuntos menores de edad abusados por Huerta, señalaron que ganaron la “primera batalla y no descansaremos hasta verlo en la cárcel”.

A las afueras de la Cámara de Diputados, donde se llevó a cabo el segundo periodo extraordinario para quitarle el fuero al legislador, Raúl Reyes y María Guadalupe Lezama señalaron que este es un logro de la ciudadanía ante la evidente complicidad de Morena para evitar que enfrente la justicia.

“Hemos ganado la primera batalla, pero aún falta un largo proceso para acabar contra la guerra de la impunidad y la complicidad del depredador disfrazado de defensor del pueblo”, dijeron.

“Ojalá que el gobierno del presidente López Obrador y los legisladores del partido en el poder inclinen la balanza a favor de los desprotegidos y dejen de proteger a gente indeseable y corrupta”, puntualizaron.

Además, exhortaron a los jóvenes que fueron víctimas de Huerta para que se sumen a la denuncia para “castigar de manera ejemplar” al legislador.

Teófilo Benítez Granados, abogado de los padres de familia del menor, manifestó que dará un especial seguimiento al caso del diputado federal, a fin de que no haya ninguna posibilidad de que se escape de la justicia.

Huerta afronta dos denuncias por abuso sexual: una de un adolescente de 15 años, quien aseguró que abusó de él al interior de un hotel en Ciudad de México; la segunda, por un adolescente de Puebla, estado que Huerta representa en la Cámara.

Ante ambas acusaciones, el diputado ha dicho que todo se trata de "una infamia y una calumnia que se genera desde la mafia del poder" en su contra.

Huerta acudió el pasado jueves a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para revisar su carpeta de investigación y verificar los datos de prueba en su contra. Debido a su fuero constitucional, no pudo ser detenido.

La Fiscalía capitalina informó el martes que tras el desafuero solicitaría órdenes de aprehensión contra Huerta y Toledo, ya que asistiría a la Cámara a presentar “información y los razonamientos técnicos y legales que sostienen la solicitud de desafuero”.

En el caso de Toledo, del PT, en un acto en el que no estuvo presente se avaló el dictamen de la Sección Instructora por 381 votos a favor de Morena, PAN, PRD, PVEM, PES, MC, y la mayoría del PRI; 24 en contra de los legisladores del PT, así como 37 abstenciones de algunos priistas, de Morena y del PVEM.

Durante el juicio, Rafael Chong Flores, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, reveló que Toledo abandonó el país desde el pasado 26 de julio.

La bancada del PT se retiró de la sesión, al calificarla como “algo cercano a un circo”. “El grupo parlamentario del PT ha tomado la decisión de abandonar esta sesión, no participaremos en esto que consideramos evidentemente algo muy cerca a un circo...”, declaró Benjamín Robles, vicecoordinador del PT, aunque al final, desde sus oficinas, votaron en contra.

De un vistazo

Acusaciones

El diputado Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo, es acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Pide licencia

En un oficio enviado a la Mesa Directiva, Toledo presentó la solicitud de licencia porque “las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial.. me veo en la necesidad de tomar esta decisión”.