Avalan golpe a las OSC

Afectaría a 5 mil agrupaciones tope a las donaciones

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).— La mayoría legislativa de Morena, Partido Verde y PT en la Cámara de Diputados pondrá en jaque, financieramente hablando, a más de 5 mil organizaciones de la sociedad civil que reciben y se mantienen de donativos de personas físicas y que son consideradas donatarias autorizadas, si avala modificaciones a la Ley del Impuestos Sobre la Renta para limitar la deducción de aportaciones.

Si no se modifica la propuesta del Poder Ejecutivo, avalada el lunes en el pleno de la Cámara de Diputados en lo general, generará que todas las deducciones que hace un ciudadano se contabilicen en una sola bolsa y se topen solamente en el 15% del total de los ingresos anuales del contribuyente.

Es decir, en caso de avalar esta reforma, los mexicanos tendrán que deducir todo en una sola bolsa: seguros de gastos médicos, gastos médicos, intereses hipotecas, transporte escolar, una parte de colegiaturas, gastos funerarios, aportaciones extraordinarias al Fondo de Ahorro para el Retiro, y también los donativos hasta el 7% de su ingreso anual, sin rebasar, el 15% anual.

De acuerdo con Organizaciones de la Sociedad Civil, muchos de los ingresos que perciben provienen de las donaciones que les hacen ciudadanos y que son hasta 8 mil millones de pesos, pero ahora, con esta modificación, preferirán contabilizar sus gastos personales que hacer los donativos.

“Eliminar esta posibilidad afectaría a 5 mil 073 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de todo el país que reciben donativos de personas físicas. Son la mayoría de las OSC Consideradas donatarias autorizadas. Se afectará la atención a la población más pobre, miles de servicios educativos, de asistencia, y la economía de las personas físicas que donamos”, explican las organizaciones civiles.

Radiografía

Explican que las Instituciones sin fines de lucro, representan el 1.37% del PIB, emplean a más de 1.1 millones de personas, y tienen mucho más en trabajo voluntario, por lo que limitar los donativos deducibles incentiva a que haya menos organización del donatario. “Además de la afectación de la población atendida, ésta medida incentiva la informalidad fiscal de las OSC y también de las personas físicas. Y afecta a las OSC que ya habían perdido los recursos federales en 2019”, señalan las organizaciones.

Cabe recordar que esta reforma se avaló anteayer lunes en lo general en el pleno de San Lázaro, con la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que reduce el tamaño de la bolsa que tienen los mexicanos para deducir y se topará en el 15% del total de sus ingresos.

“El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de la fracción V de este artículo”, define la modificación.

Intentan postergar

Algunos diputados de Morena, como María Clemente, impulsan una iniciativa para postergar la entrada en vigor de esta reforma un año, es decir, que aplique hasta el próximo 1 de enero de 2023.

Por otro lado, el pleno de la Cámara de Diputados aceptó la primera reserva a la Miscelánea Fiscal. Se trata de un cambio propuesto por la diputada del PVEM, Ana Laura Huerta, que permitirá frenar la eliminación de estímulos fiscales a la cultura, deporte, ciencia y tecnología y vehículos eléctricos, lo cual estaba establecido en el dictamen de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Es importante seguir incentivando frente a los efectos negativos de la pandemia por Covid-19, quienes integran la industria del cine y el teatro contribuyen con su talento a la difusión de la cultura nacional, es justo, entonces, que mantengamos los apoyos que hoy se otorgan. Asimismo, pretendemos rescatar los estímulos fiscales a la investigación y desarrollo de tecnología, es relevante que la ciencia y la tecnología se conviertan en el motor que impulse el desarrollo del país”, dijo.

Los artículos que se modificaron tras avalar la reserva son el 9 fracción II, 189, 190, 202, 203 y 204 de la Ley del ISR. “Lo que garantizamos con esta reserva es que los apoyos se reciban de forma ágil y oportuna sin complicar el trámite para el contribuyente”, dijo la legisladora.

Miscelánea Reserva

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una tercera reserva a la Miscelánea Fiscal.

Exención del ISR

La reserva es para incrementar el monto por el que se exenta el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

Lo que modifica

La propuesta, del diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (Morena), modificó que el párrafo 9 del Art. 113-E, que establecía la exención a dicho sector siempre y cuando “sus ingresos en el ejercicio no excedan de trescientos mil pesos efectivamente cobrados”.

Reclamo del sector

Muñoz Álvarez destacó que ello atiende un reclamo del sector primario y permitirá cuidar a las cooperativas pesqueras. Explica que la reserva beneficiará a aquellos que reporten ingresos menores a 800 mil pesos.