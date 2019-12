Avanza ley de amnistía

Polémico aval en dos comisiones de la Cámara Baja

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Con críticas de ser inconstitucional y de que solo servirá para liberar delincuentes, las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen para expedir la Ley de Amnistía con la que se pretende perdonar el aborto, el robo y el narcotráfico a los más pobres.

El dictamen fue apoyado por las bancadas de Morena, PT y PES con 38 votos a favor; en contra votaron el PAN, MC y PRD con 12 votos y 4 abstenciones del PRI.

La ley plantea el otorgamiento del “perdón” de delitos como la interrupción del embarazo (incluye a la mujer, familiares, y a los médicos practicantes de la interrupción); así como delitos contra la salud que hayan cometido pobres, con extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidos y discriminados o tengan alguna discapacidad permanente.

También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameriten cárcel de más de 4 años; así como el delito de sedición que es un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno y los delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso.

Exposiciones

La vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, puntualizó que esta ley no tendrá efectos en las legislaciones locales debido a que es federal y para su aplicación en los estados, los congresos tendrán que modificarla.

En su exposición el panista Felipe Macías recordó que hay 100 mil casos de personas acusadas de narcomenudeo, y de aprobarse esta ley, estarían siendo liberados, lo que significa una “alerta total para la seguridad pública de las personas”, por lo que votaron en contra.

En su oportunidad, Enrique Ochoa Reza, del PRI, adelantó su voto en abstención porque hay “serias dudas sobre este dictamen porque en el documento no se contempla a las víctimas”. También consideran inconstitucional la solicitud a la Fiscalía General de la República de que se desista del ejercicio de la acción penal contra algún preso. También cuestionó el que se cree una comisión que le dicte las resoluciones al juez o a la Fiscalía General.

Asimismo, la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, dijo que coinciden con el espíritu de esta ley, sin embargo no comulgan como se está planteando, pues hay una serie de vicios y no está bien hecha, pues no se están analizando sus alcances y es solamente propaganda política.

Explicó que no habrá beneficio directo a las personas que están detenidas, por diversos delitos en cárceles locales, pues esta legislación es federal y los Congresos locales tendrán que llevar a cabo sus propias modificaciones en las materias para que aplique.

“Cuando hablamos de las personas que están purgando una condena como aborto. No hay un beneficio directo, sino los Congresos locales tendrían que armonizar las leyes, ahí hay un engaño, pero van a seguir ingresando otras. Hay una trampa porque no tendremos un beneficio directo, dependerá de los Congresos. Se va a perdonar a algunas, pero van a seguir entrando otras”.

Violencia

Los diputados refuerzan la alerta de género para frenar la violencia feminicida en el país.

Avalan reformas

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas legales para frenar la violencia feminicida que vive el país, ahora a través del fortalecimiento del mecanismo de “alerta de género”.

Enmiendas

Las enmiendas a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia establecen por primera vez que los tres órdenes de gobierno deben de coordinarse para enfrentar la violencia feminicida, y se obliga a los Congresos a etiquetar presupuesto para que los mecanismos de protección operen.

