Avanza y se frena

El pleno pospone la votación sobre los fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Como una táctica para que no se avalara la reforma para desaparecer los 109 fideicomisos, diputados de la oposición —del PAN, PRI, MC y PRD— no votaron, de manera que los legisladores que Morena y sus aliados no alcanzaron el quórum requerido para avalar en lo general esa reforma.

El tablero marcó la asistencia de 239 diputados presentes, 199 a favor de Morena, PES y Verde; 13 abstenciones y 27 en contra del PT. Este dictamen requería de la presencia de al menos 251 diputados federales; sin embargo, Morena y sus aliados se quedaron a 12 diputados de alcanzar el quórum.

Los diputados del PAN, PRI, MC y PRD, a pesar de que estaban presentes en la Cámara de Diputados, no emitieron voto para “reventar” la asistencia.

Al no haber quórum, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, decretó un receso de 15 minutos para verificar la asistencia de los legisladores. En rectificación de quórum, solamente pasaron lista 222 legisladores, es decir, no se alcanzó el quórum, por tanto, la política yucateca cerró la sesión y citó para el martes a las 11 de la mañana en la modalidad de presencial.

Antes, por la mañana, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados repuso el procedimiento y logró avalar el dictamen para eliminar 109 Fideicomisos y lo envió al pleno.

En la Comisión, el dictamen recibió 26 votos a favor de Morena y el Verde; 9 en contra de la oposición y una abstención. Este dictamen pudo ser avalado luego de que todos los diputados que tenían reservas las retiraron y anunciaron que las presentarán en el debate en el pleno de la Cámara de Diputados.

A las 17 horas, el pleno inició el debate del dictamen que reforma diversas leyes para extinguir los 109 fideicomisos de diferentes rubros y con los que el gobierno federal busca obtener 68 mil millones de pesos.

En este debate, los grupos parlamentarios de oposición, es decir, PAN, PRI, PRD y MC, anunciaron que votarán en contra.

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, confirmó que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que concentrará los 68 mil millones de pesos que tienen los 109 fondos y fideicomisos que buscan desaparecer.

En conferencia de prensa, Mario Delgado aseguró que la propia Secretaría de Hacienda será la que determinará cuántos millones de éstos 109 fideicomisos se irán al sector salud y a la compra de la vacuna contra el Covid-19. “Sobre el tema de fideicomisos que Hacienda va a determinar, de esos 68 mil millones, qué parte se reintegra para la atención de la salud y cuál parte se queda como apoyos que seguirán dándose de manera regular”, indicó Mario Delgado.

Mario Delgado aseguró que los beneficiarios de los apoyos de la comunidad científica, víctimas, periodistas, deporte, a los cineastas y otros no deberían estar preocupados, pues la extinción de fideicomisos no significa la desaparición de sus apoyos, pues ellos ni se van a enterar de que se cambió la administración de los fondos.

“No se está abandonando a los deportistas, no se está abandonando al cine mexicano, hay un cambio en la forma de administrar en los recursos que al gobierno le va a garantizar mayor transparencia, le va a garantizar mayor austeridad y los beneficiarios van a seguir contando con estos recursos”, señaló Mario Delgado, quien es también aspirante a presidir la directiva nacional de Morena.

Aplazamiento Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aplazó discutir el proyecto de extinción de fideicomisos.

Se levanta la sesión

Al volver de un receso para discutir el proyecto de decreto en materia de fideicomisos, la presidencia de la Cámara ordenó levantar la sesión por falta de quórum, ya que solo estaban 239 legisladores y se requerían 251, la mitad más uno de los 500 diputados.

Se retomará el martes

Para dar posibilidad de reunir el quórum legal, la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, determinó esperar 15 minutos y al no conseguirlo, determinó levantar la sesión sin que se discutiera el decreto. Luego citó a sesión presencial de la Cámara de Diputados para el próximo martes para continuar con la votación.