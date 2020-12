Avión presidencial no se vende porque es para "machuchones": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se quedó el avión presidencial TP01 porque no hay compradores que se animen a adquirirlo, debido es muy extravagante, de primera, para "machuchones".

Te puede interesar: Billetes de 100 pesos nuevos se ofertan a más de cinco mil pesos

En la conferencia de prensa matutina, admitió que ha sido complicado vender el Boeing 787 Dreamliner, cuyo último avaló asciende a 2 mil 400 millones de pesos y el cual se mantiene en el hangar presidencial bajo el resguardo de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

"¿Otra rifa?, se le cuestionó.

"No, lo que queremos es salir del problema en el que nos metieron, imagínense comprar un avión así, si por eso nos cuesta trabajo, si fuese un avión pequeño, no tan grande, no tan costoso pues no nos hubiese costado mucho trabajo".

Recordó que la venta del TP01, que fue el transporte aéreo del expresidente Enrique Peña Nieto, se hace con ayuda de una oficina de la ONU.

Siguen con la intención de venderlo

"Ha habido interesados, pero no se animan, entonces está en el hangar presidencial, ahí si tiene, claro se le está dando mantenimiento, lo tiene a su cargo la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa y lo estamos cuidando para venderlo y ese dinero también será para salud", expresó

. Dijo que también se está vendiendo la flotilla de aeronaves que en el anterior sexenio transportaba altos funcionarios del gobierno.