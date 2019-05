Una visita al país de un polémico economista argentino levantó una serie de especulaciones en los círculos políticos.

Se trata de Axel Kicillof, quien fue ministro de economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No faltaron las voces de quienes calificaron al economista argentino de ser el artífice de las medidas populistas en Argentina y de ser uno de los causantes de las dificultades financieras en ese país.

Invitado por Morena

De acuerdo con el periodista Salvador García Soto, Kicillof llegó al país invitado por Morena y funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Entre otros, se reunió con el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado; con la secretaría de Economía, Graciela Márquez; con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde; con Martí Batres, presidente del Senado, y con el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Héctor Vasconcelos.

Además, fue invitado por la UNAM para impartir la conferencia “Cómo confrontar al neoliberalismo y no morir en el intento: Argentina, México y la nueva ola conservadora en América Latina”,

El periodista García Soto refirió que Kicillof, como ministro de Economía de Argentina, fue , responsable de expropiaciones como la de Repsol y Aerolíneas Argentinas y en los tres años que manejó la economía de su país, de 2013 a 2015, fue el ideólogo y creador de modelo de asistencia social que incrementó en más de 1,700% los fondos de ayuda social y que para el último año de su gestión —según el presupuesto nacional— entregó 18 millones de planes sociales a argentinos de bajos recursos, una política económica heterodoxa y asistencial que algunos apoyaron por ampliar la cobertura de derechos sociales, pero otros criticaron por considerarla clientelista y causante de la crisis de las finanzas públicas y el aumento de la pobreza.

Programas

Además, escribió García Soto, Kicillof fue el creador de “Progresar” (Programa de Respaldo a los Estudiantes Argentinos) que otorgaba una asignación mensual a cada joven de 18 a 24 años; de “Renovate”, que regalaba refrigeradores en colonias populares; de “Comprar” (Comercios de Proximidad de Argentina), que subsidiaba al pequeño comercio para competir con supermercados; de “Preprog” (Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos) que pagaba un jornal a los productores de maíz y trigo.

Tras difundirse la noticia de que el economista argentino estuvo en México, analistas políticos como Carlos Alberto Montaner dijeron que “Axel Kicillof, el argentino exministro de Economía de CFK asesorará al gobierno de AMLO. Eso quiere decir que pronto los mexicanos comenzarán a tener los mismos problemas que tienen los argentinos. AMLO es un populista q imita a otros populistas fracasados”.

Otros comentaron que Axel Kicillof viajó a México, elogió la lucha de López Obrador y se ilusiona con una alianza para combatir el neoliberalismo junto con Evo Morales, Maduro y Ortega. Que Dios nos proteja.

Coqueteo con el suicidio

El prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal consideró que el presidente mexicano López Obrador “coquetea con el suIcidio” tras la visita del ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof.

En un artículo firmado por la periodista Mary Anastasia O’Grady, señaló que AMLO “ha trabajado arduamente para convencer a los mercados de que él no es Hugo Chávez”, aunque agregó: “La ex presidenta argentina Cristina Kirchner, tal vez, pero no Chávez”.

“El político argentino Axel Kicillof avivó las llamas de esos temores cuando visitó México a principios de este mes. El ex ministro de economía de la señora Kirchner, el señor Kicillof, hoy se hace llamar keynesiano. Pero mientras trabajaba en el gobierno de Kirchner, se le conocía por el activismo antimercado de la izquierda dura y las ardientes críticas que fomentaban la envidia y el odio entre los argentinos”, señaló el medio norteamericano.

Desastrosa agenda

“Solo la extravagante izquierda de México pudo ver el legado de populismo sin límites del Sr. Kicillof como un éxito, ya que expandió los programas sociales de manera irresponsable. El Sr. Kicillof fue parte de una desastrosa agenda argentina que acumuló enormes déficits presupuestarios, presionó al banco central para que imprimiera dinero y destruyó el perfil de inversión del país”, señaló The Wall Street Journal y agregó: “El Sr. Kicillof predicó en contra de los derechos de propiedad y aplaudió el incumplimiento de la deuda y la confiscación de activos extranjeros. Los locales no estaban fuera de los límites: la Sra. Kirchner nacionalizó las cuentas de pensiones privadas en los bancos argentinos”.

Kicillof desmintó durante su estada en México que fuera a asesorar al gobierno de López Obraador. En su cuenta de twitter escribió: “El colmo de las fake news: se arman en México, se difunden en Buenos Aires y nadie chequea nada”.

El periódico digital Sin Embargo afirmó que entre los rumores se indicaba que el economista argentino abriría una consultoría política y económica en la zona de Polanco de Ciudad de México y que ya tenía como clientes a la Secretaría de Bienestar y a la de Función Pública.

Cristina Fernández es acusada desde hace varios meses por presuntos actos de corrupción.- Alejandro Acevedo Vales