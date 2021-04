Azucena Pimentel, exproductora de Carlos Loret, trabaja para la 4T

MÉXICO.- Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió el “montaje” del caso Florence Cassez e Israel Vallarta. En este espacio se reveló que una de las personas que habría sido parte importante del montaje trabaja para el gobierno actual.

Azucena Pimentel Mendoza fue productora del noticiero Primero Noticias, el programa que conducía el periodista yucateco Carlos Loret de Mola y que transmitió el caso en vivo.

Pimentel Mendoza ocupa el cargo actual de directora de producción en la Oficina de la Presidencia de la República. Al respecto, el presidente informó que se revisará la actuación que tuvo, pero adelantó que si le encuentran vínculo, ella ya no podrá seguir en su gobierno.

"Si ella está involucrada en ese asunto, no puede ya seguir trabajando en el gobierno de nosotros, Hay que pedirle nada más que explique cuál es su situación. Jesús va a informar sobre esto", dijo el presidente. "Si ella tuvo que ver, no puede trabajar en el gobierno de nosotros. Si no tuvo que ver tiene alguna justificación, que sea convincente, pues entonces puede seguir trabajando, pero eso se lo dejamos a Jesús y hoy mismo lo resolvemos".