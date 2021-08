Azucena Uresti y AMLO responden a vídeo de amenazas del CJNG

MÉXICO.- Luego de que la periodista Azucena Uresti, así como otros medios de comunicación fueran amenazados por supuestos integrantes del "Cártel de Jalisco Nueva Generación" en un video, la periodista señaló que seguirá haciendo su trabajo periodístico.

A través de su espacio en Grupo Fórmula, la conductora agradeció el apoyo que ha recibido de sus radioescuchas y autoridades.

"Agradecer a compañeros, amigos, colegas y a ustedes (oyentes) por su solidaridad, cariño y apoyo". "Gracias también a autoridades por su inmediata respuesta", dijo.

"Equilibrio de información"

Indicó que en sus equipos periodísticos han buscado siempre el equilibro en la información y la comprobación de datos.

"Así seguiremos, sin sesgos, sin datos, con hechos precisos, seguiremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora", dijo Uresti.

Por la mañana circuló un par de videos donde hombres fuertemente armados lanzaron las amenazas a los medios y se quejaron por la cobertura de la violencia en Michoacán, pues acusaron un sesgo a favor de las autodefensas.

El "Cártel Jalisco Nueva Generación" ha sido en los últimos años un generador importante de violencia en México. Destaca que no hace mucho atentaron contra el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Medios piden garantizar de expresión

Ante las amenazas de un grupo criminal a la prensa, diversos medios de comunicación piden a las autoridades salvaguardar la integridad de todos los comunicadores.

Expresan especial apoyo a Azucena Uresti, Tras la difusión de un video atribuido al "Cártel Jalisco Nueva Generación" donde se amenaza a la prensa, distintos medios de comunicación publican un desplegado en defensa a la libertad de expresión.

"Rechazamos de manera enérgica las amenazas de las que han sido objeto compañeras y compañeros de Milenio, Televisa y El Universal por parte de grupos criminales", se lee en el mensaje firmado por periódicos, televisoras y portales de noticias.

El apoyo se centra principalmente a Azucena Uresti, a quien directamente el grupo criminal amaga: “Te lo aseguro que en donde sea que estés doy contigo”.

La periodista -recuerda el desplegado- recibió la amenaza directa de un líder criminal, lo que es inaceptable en un Estado de Derecho como en el que deberíamos vivir. En el video que circuló en redes sociales este lunes, aparece un grupo de hombres armados y encapuchados, quienes a nombre de Rubén Oceguera "El Mencho" exigen que los medios "sean parejos" en la información presentada sobre la violencia en Michoacán.

"Exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales, y exhortamos a echar a andar, con carácter de urgente, los mecanismos de protección que ampara la ley, de tal manera que se proteja a cada uno de ellos".

A continuación, el desplegado completo y sus firmantes:

Los medios de comunicación abajo firmantes rechazamos de manera enérgica las amenazas de las que han sido objeto compañeras y compañeros de Milenio, Televisa y El Universal de parte de grupos criminales “inconformes” con las coberturas periodísticas que han hecho del conflicto en Michoacán.

En particular, la periodista Azucena Uresti recibió vía redes sociales la amenaza directa de un líder criminal, lo que es inaceptable en un Estado de Derecho como en el que deberíamos vivir.

Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación.

En muchas regiones del país, acciones como la vista ayer han sido preámbulo para más ataques o amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio.

Exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales, y exhortamos a echar a andar, con carácter de urgente, los mecanismos de protección que ampara la ley, de tal manera que se proteja a cada uno de ellos.

Esperamos del gobierno federal un pronunciamiento condenando los hechos y la garantía de que quienes se expresan con tanta soltura en redes sociales sean aprehendidos y llevados a juicio. Estamos convencidos que la transformación que se quiera dar en el país, no se puede lograr si la libertad de expresión está amenazada. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estado mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no de debilitarlos con estigmatizaciones.

FIRMAN: Proceso TV Azteca El Universal El Heraldo La Silla Rota Publimetro Animal Político Debate Grupo Milenio Vanguardia MX Eje Central Organización Editorial Mexicana Sociedad Interamericana de Prensa Servicio Especial de la Mujer El Economista Grupo imagen Televisa Político MX World Association of News Publishers

¡Ya basta!



En defensa de la libertad de expresión y en contra de las amenazas como la sufrida por Azucena Uresti.



Desplegado 👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/OMlapNYxol — Gabriela Warkentin (@warkentin) August 10, 2021

¿Qué dijo AMLO?

Al manifestar que "no está sola" y que "cuenta con nosotros", el presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizó y reprobó las amenazas contra la periodista Azucena Uresti hechas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), e informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya estableció un mecanismo para protegerla.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que inmediatamente que supo de estas amenazas instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas a que se le protegiera.

Manifestó que es responsabilidad del gobierno federal la protección de todos los periodistas y de todos los mexicanos. "Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia, quiero decirle que cuenta con nosotros. Desde que me enteré di la instrucción para que se le atendiera, ya se estableció comunicación con ella, el subsecretario Alejandro Encinas, la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección", señaló el presidente.

"Repruebo completamente estas amenazas, no admitimos que se actué de esa forma y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos. Es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos que no sean dañados, que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie".

Asegura protección a periodistas

En Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que su administración siempre va a proteger a todos los periodistas, a dirigentes sociales y a todos los ciudadanos. Indicó que el gobierno federal ya no brinda protección a grupos de la delincuencia organizada y de cuello blanco como, afirmó, ocurría en el pasado.

"Y solo recordar que nosotros estamos combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad. Ya no hay como era antes, protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada, ya la autoridad no está al servicio de las mafias", dijo.

Y agregó: "De modo que reitero mi solidaridad a esta periodista, a Azucena Uresti y a todos los periodistas con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo, y a todos, dirigentes sociales y a todos lo ciudadanos. Es nuestra responsabilidad y la asumimos".