Baja el rezago en la inclusión financiera

Más municipios logran acceder al servicio bancario

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al cierre de 2019, en México, mil 432 municipios, equivalente a 58.1% del total, presentan índices muy bajos de inclusión financiera, lo cual se traduce escaso o nulo acceso a servicios proporcionados por el sistema financiero tradicional, informó Citibanamex.

En la presentación del índice de inclusión financiera 2020 realizado por la firma, se detalla que el número de municipios con muy baja inclusión financiera en el país se ha ido reduciendo, al pasar de mil 537 en 2017, a mil 543 en 2018 y a mil 432 en 2019.

De acuerdo con el documento, las entidades con mayor inclusión financiera son Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro, Baja California Sur, Sonora y Coahuila; mientras que las cuatro entidades con la menor inclusión son Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por alcaldía o municipio Cuauhtémoc ocupa el primer lugar en todo el país con el mayor índice de inclusión.

Le sigue Benito Juárez y Miguel Hidalgo. En cuarto lugar está San Pedro Garza García, en Nuevo León, seguido de Álvaro Obregón en la capital del país.

De acuerdo con los datos del estudio de Citibanamex, por cada 10 mil habitantes, en el caso de los municipios con muy bajo índice de inclusión financiera, no hay acceso a sucursales bancarias y apenas 1.8 de sus habitantes puede acceder a los servicios de un corresponsal.

En opinión de María José Roa, integrante del Comité de Investigación de la Red de Educación Financiera (INFE) de la OCDE, aún no se mide el impacto total de la pandemia en la inclusión financiera en regiones como América Latina; sin embargo, la contingencia expuso la vulnerabilidad de la mayoría de los hogares.

"Todavía no somos capaces de dimensionar el alcance. Pero la pandemia ha puesto sobre la mesa el tema de la vulnerabilidad financiera de los hogares, Hay mucha gente que ha dicho, ¿Por qué no ahorré?, o ¿Por qué no tenía mi colchón? Tenemos que promover entre los usuarios que tomen mejores decisiones financieras", expuso.