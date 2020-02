Balacera en bar de Cuernavaca deja dos muertos y 10 lesionadas

CUERNAVACA.— La madrugada de este sábado se registró una balacera en un bar de la colonia Delicias en Cuernavaca, que dejó dos personas muertas y 10 más lesionadas.

En un comunicado, el gobierno estatal informó que fue a las 03:27 horas cuando se reportaron disparos en el bar denominado “Antalya”, ubicado en la avenida San Diego de la colonia Delicias.

Al lugar acudieron elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

"No les voy a fallar", decía el Gobernador Ausente. En la madrugada un comando atacó a balazos un bar en #Cuernavaca. El saldo es de 2 muertos y 9 heridos. No, no hay detenidos, solo un comunicado de prensa 👍🏼👏🏼. pic.twitter.com/cWKgdJgygP