Balean a un joven durante una riña en una colonia de Cancún

CANCÚN.- Un joven terminó en un hospital tras recibir un balazo en el hombro derecho durante un intento de ejecución ocurrido en las inmediaciones de la supermanzana 68 del municipio de Benito Juárez.

Alrededor de las 18 horas el número de emergencias 9-1-1 recibió una llamada anónima solicitando la presencia policiaca pues había balazos por lo que agentes de la policía quintana roo legaron hasta la manzana 9 para verificar el reporte.

En el lugar una camioneta tipo Xtrail tenía destruido el panorámico trasero presuntamente por impactos, pero cuando realizaban revisión los elementos no encontraban casquillos por lo que se retiraron, mientras que la propietaria del vehículo dijo no interponer denuncia por lo que guardo su unidad en su predio no sin antes mencionar que en el predio de junto hubo una riña.

Minutos después un joven con una lesión de bala abordo un taxi para trasladarlo hasta el hospital privado ubicado en el centro de la ciudad para que reciba atención médica afortunadamente la lesión no pone en riesgo su vida.

Ahora será la autoridad ministerial quien tome conocimiento de los hechos por lo que mas tarde se entrevistará con la victima para conocer como se dieron los hechos.