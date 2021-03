Banco Azteca devolverá el dinero a la familia del hombre que se suicidó

MÉXICO.- Luego de que un hombre se suicidó al quedarse sin sus ahorros debido a que los empleados de Banco Azteca le habrían robado un millón 10 mil pesos, la institución bancaria aseguró que colaboró con la Fiscalía para esclarecer los hechos.

"El fraude es intolerable", aseguran

Un vocero de la institución mencionó que el banco colaboró en todo momento con la Fiscalía en la investigación del caso. También argumentó que Banco Azteca implementó protocolos para mejorar los sistemas de reclutamiento, con el fin de evitar que este tipo de situaciones sigan pasando.

Devolverán el dinero a la familia

Respecto al dinero que fue robado, el vocero mencionó que se encuentran en el proceso de pagar el monto total a los beneficiarios de Gerardo Morfín, quien se suicidó el pasado 20 de febrero.

Detienen a ejecutiva de Banco Azteca

Este día se dio a conocer la detención de Abigail, de 31 años de edad, ejecutiva de Banco Azteca, junto con Ricardo, de 31 años, su pareja, por personal de la Fiscalía general de Justicia del Estado de México.

Ambos detenidos son señalados de la desaparición de un millón 10 mil pesos de la cuenta de Gerardo Morfín, un hombre jubilado, quien ante la impotencia de perder sus ahorros decidió suicidarse. Gerardo dejó los estados bancarios donde aseguraba que personal de Banco Azteca le robaron un millón 10 mil pesos y afirmaba que por la pandemia, no le fue posible llegar ante un juez, para denunciar el hecho.

Sexagenario se suicidó tras perder sus ahorros

El hombre de 62 años, al perder todos sus ahorros y no tener dinero ni para comer, decidió ahorcarse. Su cuerpo fue encontrado el 24 de febrero en el fraccionamiento Citara.

En la investigación, personal de la FGJEM llevó a cabo una movilización en las inmediaciones de una sucursal de dicha empresa ubicada en la colonia Centro, en el municipio de Huehuetoca, donde fueron detenidos Ricardo y Abigail, quienes tenían en su poder 21 tarjetas de débito propiedad de Banco Azteca, de las cuales ellos no eran los titulares.

Ambas personas fueron presentadas ante el Agente del Ministerio Público, quien inició una carpeta de investigación "por el delito de falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos relativos al crédito, hipótesis de detentar tarjetas auténticas destinada al pago de servicios sin consentimiento de quien esté facultado". En esta indagatoria iniciada tras el suicidio de Gerardo, personal de la Fiscalía mexiquense encontró que en el mes de diciembre del año 2019 la detenida y su pareja sentimental planearon disponer de los fondos de una cuenta de un hombre de 62 años de edad.

Reclamaciones por posibles fraudes en bancos

Al cierre de 2020 se registraron 3 millones 443 mil 735 reclamaciones por posibles fraudes contra clientes de los bancos, de acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

De acuerdo con el organismo, siete de cada diez reclamaciones que se hacen contra las instituciones financieras obedecen a posible fraude, con lo que, en 2020 los clientes reclamaron a los bancos por estas prácticas 14 mil 633 millones de pesos, de los cuales, los bancos abonaron a los afectados poco más de 5 mil millones de pesos.

Los datos de la Condusef engloban fraudes realizados en operaciones como apertura de caja sin autorización, apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el usuario, cliente y/o socio, cargos no reconocidos a través de la utilización del NIP en terminal punto de venta, cargos no reconocidos en la cuenta, consumos no reconocidos, consumos vía internet no reconocidos, entre otros.

