MÉXICO.— Banorte y Walmart de México y Centroamérica concretaron un acuerdo que permitirá a sus más de 12 millones de clientes hacer retiros por hasta 4 mil pesos en las más de 2 mil 450 unidades de la cadena a escala nacional.

La medida, que entró en vigor desde este viernes, permite a los clientes de banco así como beneficiarios de programas sociales con tarjetas emitidas por la institución bancaria, realizar disposiciones de efectivo al efectuar una compra mínima por un valor de 15 pesos en los formatos del grupo Walmart, Bodega Aurrera, Superama y Sam’s Club.

El acuerdo también permite a los clientes del banco hacer retiros sin comisiones por hasta 4 mil pesos por día, siempre y cuando se adquiera algún producto con un valor mínimo de 15 pesos.

La institución bancaria precisó que, tiene una amplia red de canales de distribución en todo el país, al contar con mil 155 sucursales, 8 mil 491 cajeros automáticos, 158 mil 533 terminales puntos de venta y 9 mil 793 corresponsales bancarios.

En abril pasado, Banorte informó el fin de convenio de corresponsalía de servicios bancarios con Oxxo, luego de tres años de operaciones.

“Son programas anuales que se pueden renovar o no. Esta vez estamos en posibles negociaciones con ellos, pero mientras tanto no se está renovando. Aquí es un balance que tenemos entre cuánto las sucursales quieren absorber y qué tanto necesitamos a los corresponsales”, dijo el director general de Banorte, Marcos Martínez.

Con el ajuste el banco quedó con poco más de 9 mil 700 corresponsales bancarios, pero la alianza con Walmart puede compensar en buena medida la reducción de la alternativa en tiendas para ofrecer servicios bancarios.

“Lo de las corresponsalías es como un matrimonio y funciona solamente si los dos quieren estar casados, pero con cláusulas de escape. Cada año se revisan y no nos convenía a los dos. Esto no quiere decir que mañana no les anunciemos que volvemos a estar con ellos”, explicó en ese entonces el directivo.