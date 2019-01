Banda pone ritmo ante el desabasto de gasolina en Michoacán (vídeo)

Una banda sinaloense llegó esta madrugada a una gasolinera de Michoacán. Ahí amenizó la espera en las largas filas que se forman ante el desabasto de gasolina.

En plena estación de carga, la banda “Cruz de la Candelaria de Joan Sebastian” puso la música. Se trató de una gasolinera en la avenida de Nocupétaro, en Morelia.

Algunos de los presentes grabaron la actuación de la banda, que pronto se comenzó a compartir a través de redes sociales.



Pagar transporte de gasolina por la crisis

Sobre el desabasto, el gobierno michoacano podría contribuir con el transporte de gasolina con tal de abastecer los lugares con mayor problemática de combustible, afirmó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

En entrevista, el mandatario estatal dio a conocer que durante las próximas horas se reunirá con empresarios gasolineros, a quienes les propondrá contribuir con el pago de fletes para el traslado del hidrocarburo.

“Que nos digan (los gasolineros) si hay que pagar el transporte de las pipas, para contratarlas, es decir, le buscamos la alternativa; no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, puntualizó.

Dijo que el tema de desabasto se ha tornado ya delicado sobre todo en puntos como Morelia, Uruapan y Zamora.

Temen por la gobernabilidad

“Se trata de un tema de gobernabilidad esta circunstancia de enojo social, de preocupación de la gente”, explicó.

El mandatario estatal mencionó que la escasez de combustible ya afecta a sectores productivos y sociales y dijo que se está al límite de la suspensión de clases.

Si no hay gasolina, que no vayan a clases

“Le hemos dicho a los papás y a los maestros que no es obligatorio que tengan que llevar a los niños si no hay gasolina, si no pasa transporte”, detalló.

Aureoles Conejo apeló a la sensibilidad del presidente, Andrés Manuel López Obrador y añadió que está de acuerdo en que se combata el robo del combustible.

Hizo un llamado a que Petróleos Mexicanos (Pemex) explique la situación y fije tiempos para que el desabasto tienda a la normalización.- Agencias