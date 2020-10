Barbosa pide que se despida al médico que dio por muerto a un bebé

PUEBLA.- Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, pidió la destitución del médico del Hospital de Zona número 20 (La Margarita) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que dio por muerto a un bebé.

Como publicamos, el bebé recién nacido estuvo al menos seis horas en una nevera para cadáveres hasta que su papá vio que estaba llorando.

"Que pidan vacaciones"

En una conferencia de prensa, Barbosa dijo que el descuido del IMSS está siendo atendido y que los doctores que no estén con la tranquilidad emocional para atender a un niño y que “no diferencien si está vivo o está muerto, pues que pidan vacaciones”.

#VIDEO 😳📲 Un bebé supuestamente habría sido encontrado con vida tras pasar alrededor de 6 horas en una cámara frigorífica del Hospital @Imss_Pue en La Margarita a donde lo metieron al creerlo muerto. Hasta el momento el @Tu_IMSS no ha confirmado los hechos. pic.twitter.com/IdRCgLkY1s — La Página Negra (@LaPaginaNegraMX) October 22, 2020

Pedirán su despido

Asimismo, el mandatario adelantó que le pedirá a Zoé Robledo, director nacional del IMSS, el despido del médico.

“No lo podemos permitir, independientemente que no haya ocurrido en un hospital de nuestro sistema, voy a hablar con Zoé Robledo y vamos a través de la Secretaría de Salud a presentar las acusaciones correspondientes. No pueden ocurrir este tipo de temas, no podemos ver esto como un hecho que se quede así”, declaró.

El pronóstico de vida del bebé está reservado, pues además de ser prematuro no recibió los cuidados adecuados al nacer.

Te puede interesar: Bebé es dado por muerto en el IMSS y lo envían a la morgue; estaba vivo