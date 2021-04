Batalla campal en Twitter: Durazo y Bours se confrontan

HERMOSILLO.- Ante los constantes señalamientos de Ricardo Bours candidato a la gubernatura de Sonora de Movimiento Ciudadano, sobre la actuación de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública de México, el abanderado de Morena y de la coalición "Juntos Haremos Historia", decidió contestarle.

En un hilo de tres tweets Alfonso Durazo refutó: "Me he esmerado en no responder a mis adversarios porque los ciudadanos esperan posiciones y propuestas al nivel de un gobernador, no tonterías, campañas negras ni descalificaciones".

"Entiendo la desesperación del candidato @r_rbc, pues está estancado en la cola de las preferencias electorales de los sonorenses. Sin embargo, eso no justifica sus irresponsables señalamientos".

"Ya quisiera este niño rico y caprichoso tener la limpieza de mi trayectoria pública; ya quisiera. Ni crimen organizado ni negocios al amparo del gobierno".

Ricardo Bours no se queda callado

Por su parte, Ricardo Bours respondió: "Alfonso Durazo, qué bueno que tus 75 guaruras te dieron valor para contestarme en Twitter, aprovecho ese arranque de valentía para decirte dos cosas: "La DEA te trae en la mira por soltar a Ovidio, proteger delincuentes y tener a México a merced del crimen organizado; esto no solo lo sabe todo Sonora, también lo saben los medios.

"Para no darle vueltas ni andar con habladas, te reto a que hagas públicos los resultados de tus exámenes de control de confianza, cosa que no hiciste los dos años que fuiste secretario de Seguridad. Los sonorenses merecen saber". "Te reto a debatir públicamente, ahí le voy a demostrar a todo Sonora que no tienes ni idea de seguridad, porque tú solo sabes vivir del presupuesto y andar de bravucón, pero detrás de tus guaruras. ¿Aceptas o te rajas?", cuestionó.

Dirigentes de partido se suben a la disputa

El dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Charly León, publicó: "Sobran los motivos para estar seguros de que @r_rbc es el cambio que Sonora necesita, Durazo, tu cuando fuiste Secretario de Seguridad propusiste para Sonora una estrategia fallida con mandos militares en las policías municipales que no pudieron con el cargo".

En tanto, Adolfo Salazar, presidente de Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, expuso: "La política busca influir en la vida pública para transformarla positivamente. Los ciudadanos esperan un debate de propuestas, no una guerra de lodo. Acudiré a la autoridad electoral para que @r_rbc deje de mentir con tanta desfachatez. Están perdiendo la cabeza. #YaSeLesAcabó".

Las reacciones de los usuarios de Twitter no cesan, unos a favor y otros en contra de los dos candidatos.