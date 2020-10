Beatriz está en París en mi representación: responde AMLO a detractores

Ante los señalamientos hacia la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, quien se encuentra en París (Francia) para un encuentro con Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macron; el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador recurrió a las redes sociales para “aclarar” la razón de su visita.

Lo anterior, luego de que los internautas reclamaran sobre la visita de la historiadora a Europa, toda vez que en 2019, tras el triunfo de López Obrador en las elecciones, negó realizar las funciones de la primera dama.

Estas mismas funciones que negó realizar, son las que sus defensores en redes sociales responden ante los señalamientos de los internautas a la presunta “indolencia” de Beatriz Gutiérrez en el caso de los niños con cáncer sin medicamentos, así como los casi 80 mil muertos que suma México, ante la crisis sanitaria del Covid-19.

¿Por qué una persona que no trabaja para el gobierno y que ha negado infinidad de veces que NO es ni quiere ser primera dama, puede representar al presidente de México? Parece que sólo acepta ser primera dama cuando le conviene, como por ejemplo viajar a Paris. Tache ❌

Y porque no la titular de la Secretaria de Cultura o el de Educación ya que su distinguida esposa no ostenta un cargo público, no le parece contradictorio?

