Beatriz Gutiérrez arremete contra Reforma; les pide ética

MÉXICO.- Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el diario Reforma y les pidió desarrollar su labor periodística con ética.

Fue a través de su cuenta de Instagram en la que la también doctora compartió una historia con una captura de pantalla. Reforma incluyó ese tuit en la sección "corrupción" y decía "Estoy orgulloso de ti".

Beatriz Gutiérrez se limitó a poner una frase en su red social.

“Si quieres conocer la “mala leche” mira en que sección pone Reforma un tuit de AMLO que tiene ver con otro tema”. También le pidió al diario realizar con ética su labor.

Foto: captura de la historia

AMLO expresa su orgullo por Beatriz Gutiérrez Müller tras ofensas

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió a sus redes sociales una canción que interpreta su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, de quien dijo estar "orgulloso". El tema, titulado "Cuídame tú" y compuesta por Teresita Fernández, es interpretada por la historiadora en poco más de dos minutos.

"Confieso que le tengo un profundo amor al pueblo. Siempre estaré a favor del Estado laico. Creo en la ciencia, pero también en Dios, en especial, en Jesús que defendía a los pobres. También estoy orgulloso de Beatriz", escribió el mandatario.

Confieso que le tengo un profundo amor al pueblo. Siempre estaré a favor del Estado laico. Creo en la ciencia pero también en Dios, en especial, en Jesús que defendía a los pobres. También estoy orgulloso de Beatriz. pic.twitter.com/R5lRZl5lcO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 26, 2021

En el video de 2 minutos y 58 segundos, la esposa del presidente interpreta la canción que, a la letra, dice: "Mírame Dios como una rosa, como el plumaje de la paloma. Mírame Dios, cuídame tú, mi corazón perfumado y sencillo, cuídalo tú".

"No es que el amor me haya cubierto de espinas, no es que los ojos que amé se me empañaron, no es que lo falso del mundo me haya engañado, pero cuídame Dios, cuídame tú. Pero mírame Dios, cuídame tú".

Otra canción

En 2020, el presidente López Obrador presentó, también en su cuenta de Twitter, la canción "Esto pasará" interpretada por la cantante Eugenia León y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, a quienes reconoció su trabajo en la interpretación.

La polémica con el Conacyt

Es lamentable que Aldo Aldrete, Médico Internista y científico mexicano del Conacyt pierda su prestigio, respeto y honorabilidad por un tuit.

Que se puede esperar de los simples mortales? pic.twitter.com/rUN5NPMF5s — José Luis Martínez (@JLMtz16) September 24, 2021

El tema de este sábado, no obstante, se da un día después de que el presidente López Obrador exhibió un tuit lleno de insultos por parte de un "científico" y dirigido al Presidente y su esposa, por la investigación de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos y académicos del Conacyt.

Tras los insultos expuestos, integrantes del gabinete, actores políticos y simpatizantes expresaron su admiración y respeto a Gutiérrez Müller ante las críticas y ataques que he recibido.

Te puede interesar: Quién es Aldo Aldrete, supuesto científico que insultó a AMLO y Beatriz Gutiérrez