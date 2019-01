Beatriz Gutiérrez Müller pide varios regalos a los Reyes Magos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- Esta mañana de sábado, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller dio a conocer un mensaje en redes sociales dirigido a los Reyes Magos.

A los #ReyesMagos2019. Con ilusión espero que me traigan lo siguiente que quiero compartir con todo el que me encuentre este año: una caja de felicidad, dos de salud; tres de paz; cuatro de generosidad y cinco de amor para hacer mejor lo que me toca realizar para los demás.

— Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) 5 de enero de 2019